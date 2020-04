Esther Aranda carga contra 'OT' y Risto Mejide: "Solo les interesaba vender mierdas"

Esther Aranda se convirtió, por méritos propios, en una de las concursantes más polémicas de la sexta edición de Operación Triunfo, emitida en Telecinco y en cuyo jurado se encontraba Risto Mejide, auténtico azote de los triunfitos.

Una edición en la que estuvieron, entre otros, Pablo López o Virgina Maestro -ganadora final-. Y también Esther Aranda.

Su paso por el talent musical no fue fácil, con actuaciones muy controvertidas, aunque finalmente aguardó cuatro semanas en el concurso.

Las duras valoraciones del jurado, en especial de Risto, fueron recogidas recientemente en un hilo de Twitter que ella misma ha comentado.

Así, dando las gracias al usuario por rescatarlos, ha contado lo mal que lo pasó durante el tiempo que estuvo en el concurso.

Aquí todo el mundo se las traía,nadie le paró los pies a Risto,eso es por algo,no digo más https://t.co/XqQ2ePWk5C — esther aranda alonso (@Esther_Aranda) April 18, 2020

"Imagínate lo que tuve que aguantar de gente muy mamarracha. El programa se dedicó a machacar en vez de a ayudar y de enseñar, solo les interesaba vender mierdas", comentó.

"Respeto cero hacia todos los concursantes, que lo sepa todo el mundo"

"Cómo querían que lo hiciera bien después del machaque que me hacían. Respeto cero hacia todos los concursantes, que lo sepa todo el mundo. Es que ya ni me acordaba de esto, pero ahora que salen estos vídeos lo digo", recordó.

También apunto a Risto: "Aquí todo el mundo se las traía, nadie le paró los pies a Risto. Eso es por algo, no digo más", escribió, recordando, eso sí, que "hoy en día eso no pasa. Me tocó a mí y a mis compañeros, pero bueno... agua pasada ya".