Coronavirus- Les residències registren 23 morts aquest divendres, 16 més, i 123 nous positius

Així, ho ha assenyalat est vens la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, en la qual ha concretat que 54 treballadors també han donat positiu davant dels quatre d'aquest dijous, amb el que el nombre total de professionals ascendeix a 390.

D'aquesta manera, davant dels set decessos registrats el dijous les morts de residents s'eleven a 23 en les últimes 24 hores. Així mateix, també han augmentat el nombre de positius en passar de 62 contagiats a 123. En aquests moments hi ha casos positius en 95 centres: 16 en la província de Castelló, 20 en la d'Alacant i 59 en la província de València.

Sobre aquest tema, Barceló ha negat que estiguen fallant els protocols d'actuació en les residències i ha descartat modificar-los. Així, ha explicat que els usuaris d'aquest centres són persones d'edat avançada que solen tindre altres patologies prèvies que "fan que el virus, tristament, els afecte més".

A més, ha insistit que Sanitat sotmet a totes les residències de la Comunitat Valenciana a una vigilància diària, ja siga de forma directa en les quals intervingudes, mentre que les que no estan sota la seua vigilància activa es controlen a través de la UHD (Unitat Hospitalària a domicili) i de visites de Salut Pública i mitjançant una comunicació del departament de salut amb els metges del centre.

A més, ha recordat que se'ls realitza proves de detecció tant a usuaris com a treballadors. D'aquesta manera, es traslladen els residents a hospitals quan els criteris clínics així ho determinen, ja siga per agreujament de la seua infecció de coronavirus o de qualsevol patologies.

No obstant açò, ha assenyalat que en altres casos els metges dictaminen que seguisquen aïllats en les seues habitacions en la residència i aleshores s'ha de respectar aquest confinament encara que "dolga molt que no puguen eixir a fer una passejada o rebre visites perquè l'important és protegir als majors". No obstant açò, ha recalcat que en aquests casos "la cura i afecte constant dels treballadors supleixen l'afecte" dels familiars.

A més, ha negat que existisca una manca de material de protecció i ha apuntat que si algun centre puntual té alguna manca ho reclame al seu departament de salut perquè li'l faciliten, igual que també distribueix la Conselleria de Polítiques Inclusives.

Així mateix, ha aclarit que s'ha apartat a treballadors de residències, igual que d'hospitals, quan són col·lectius vulnerables, com embarassades, perquè "no és convenient mai que estiguen en primera línia".

RESIDÈNCIES INTERVINGUDES

Per la seua banda, les residències sota vigilància activa sanitària es mantinen en 29 residències, 16 en la província de Castelló -tres més que ahir-, set en la d'Alacant i 14 en la de València.

D'elles, huit es troben en la província de Castelló: una en el departament de Vinarós, tres en el de l'Hospital General de Castelló i tres en el departament de la Plana. L'octava residència pertany al departament de Sagunt, encara que està situada en un municipi de la província de Castelló.

En la província d'Alacant hi ha set: dos en el departament d'Alcoi, una en el departament de la Marina Baixa, dos en el departament de Sant Joan, una en el departament d'Elda i una en el departament de l'Alacant- Hospital General.

Per la seua banda, en la província de València hi ha 14: una en el departament de Sagunt, dos en el departament Clínic-Malvarrosa, quatre en el departament de la Fe, cinc en el departament de Requena, una en el departament de l'Hospital General de València i una en el departament de la Ribera.