Carmen Lomana está harta de las críticas: "Instagram no es para llorar"

Carmen Lomana está pasando la cuarentena en su casa y lleva desde el principio enseñando cachitos de su vida a sus seguidores con mucho humor. Desde lo que come, reflexiones, su armario sus joyas... Todo para tener a sus fans entretenidos.

Sin embargo, hay bastantes personas que no ven con buenos ojos este gesto de la empresaria, y no paran de recriminar su actitud tachándola de frívola o increpando sus ideas políticas. Carmen suele ignorar a estas personas, aunque hay veces que no puede permanecer callada.

Además de haber respondido ya a algunos, Lomana cuenta que el otro día le dio una rabieta y borró todos los vídeos de bisutería por los comentarios que le dejaban en ellos.

Como ya está cansada de este tipo de gente decidió colgar un nuevo vídeo para desahogarse. En el cuenta que está harta de todas esas personas que solo entran en Instagram para comentar en sus vídeos de toda la gente que se muere de hambre o pasan penurias. "De tristezas estamos ya hasta aquí", decía poniendo su mano a la altura de su cabeza. "Instagram es para ver cosas bonitas, para ver vídeos y fotos bonitos", expresaba la empresaria.

"Ese es el espíritu de Instagram, para entretenerse sobre todo en estas fechas", continuaba. Para demostrar eso quiso compartir una anécdota que le sucedió el otro día por la calle. En su camino a la farmacia se encontró con una mujer que iba paseando a su perro y le comentó que su madre le dijo que siguiera haciendo vídeos, que se encontraba con neumonía doble y que estaba esperando todos los días un vídeo bonito para ver, porque es lo que le alegra. "Solo por esa señora ya lo voy a hacer, ya me compensa", terminó de decir.

"A las que no les guste que se cambien de sitio, que no entren en Instagram", continuó diciendo en referencia a sus haters. "Instagram no es para llorar, no es para lamentarse, no es para decir todas las desgracias que tenemos y estamos viviendo. Instagram es para la belleza, para las cosas bonitas y el entretenimiento [...], y si no, se han equivocado de sitio", sentenciaba Lomana.

Carmen siguió compartiendo sus pensamientos hacia este tipo de gente: "si quieren sufrir un poco, pongan el telediario, que ahí van a poder ver todas las desgracias del mundo y regodearse con las penas. Pero como eso ya lo tenemos todos los días, cuando entramos aquí queremos otra cosa", terminaba con una sonrisa.

Aunque lo mejor del vídeo es el final. Lomana dice que en sus vídeos de bisutería la gente le decía que no enseñara esas cosas por si la iban a robar: "Bueno, pues si me roban, me roban, ¿o qué pasa? ¿creéis que no puedo vivir sin todo eso? Pues perfectamente", decía antes de desear buenas noches a todos sus seguidores.