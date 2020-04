El comité de Alu Ibérica de A Coruña critica las "formas" de la venta y urge al Ministerio una reunión

En declaraciones a Europa Press, López Corbacho defiende que "hay que hacer las cosas de otro modo", porque el Gobierno ha salido "desmintiendo" que tenga conocimiento de esta compraventa. "No creo que se estén haciendo las cosas con transparencia y dando la información que se tiene que dar en un cambio que se está planteando como este", avisa.

De tal modo, urge al Ministerio de Industria a que convoque una reunión de la mesa industrial estatal para que "se clarifiquen todas las posturas y saber en qué situación están las empresas".

El presidente del comité de A Coruña explica que el miércoles les contaron que este grupo inversor "ya tutelaba" las plantas herculina y de Avilés, con el 74,9% de la propiedad, pero no les aportaron más documentación.

Recuerda que "la solución" para las antiguas plantas de Alcoa llegó "después de muchos meses de lucha y garantías de empleo", por lo que "los mismo agentes tienen que reevaluar la situación". "No sabemos si es lícito o no es lícito, lo que sabemos es que, desde luego, no es apropiado", reflexiona acerca de la operación.

Alu Ibérica informó el miércoles en un comunicado de que Parter Capital, el fondo de inversión suizo que adquirió estas plantas a Alcoa para asegurar el futuro de su actividad tras la retirada de la multinacional estadounidense productora de aluminio, decidió integrar a Grupo Industrial Riesgo como socio "estratégico".

LA XUNTA NO DICE "NADA"

Asimismo, López Corbacho se queja de que la Xunta "no esté diciendo nada" como administración competente en materia industrial en Galicia, y "más sabiendo que Parter en las últimas semanas estaba tramitando ayudas medioambientales para las inversiones que tenía previsto en la planta".

De tal modo, muestra su extrañeza por que "a la Xunta Parter no le diera ninguna información, ni sobre que estaba buscando alternativas con otra sociedad".

GARTANTÍA DE EMPLEO

Grupo Industrial Riesgo ha garantizado el empleo en las plantas de A Coruña y Avilés. Sobre esta cuestión, el presidente del comité opina que esta venta "no quiere decir que esta situación que plantea el Grupo Riesgo sea peor que la que había". Y es que "Parter llevaba un retraso evidente en las inversiones que había planteado y nos gustaba".

"No sabemos si esta situación es mejor para el futuro", observa; pero deja claro: "No nos gusta cómo se presenta, sin contar con los agentes que dieron las garantías para que el proyecto fuera para adelante".