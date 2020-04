Educación propone una adjudicación continua de plazas docentes con periodicidad semanal

La propuesta la ha presentado el secretario autonómico de Educación y FP, Miquel Soler, en Mesa Sectorial celebrada por videoconferencia. En la reunión, además de abordar la cobertura y la gestión de las bajas, los permisos y las licencias del profesorado, también ha informado de los acuerdos a los que han llegado las CCAA y el Ministerio en la Conferencia Sectorial de Educación sobre el fin del curso y la evaluación final.

Desde la Conselleria recuerdan que "las adjudicaciones continuas de puestos de trabajo docente en régimen de interinidad no se han producido estas últimas semanas porque no había clase por las vacaciones de Pascua". Como es habitual, la semana anterior a los periodos vacacionales de Navidad, Pascua y vacaciones de verano no se hacen adjudicaciones, inciden en un comunicado.

La propuesta presentada a los sindicatos es, una vez acaben las vacaciones de Pascua, retomar las adjudicaciones continuas con una periodicidad semanal mientras dure la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial. Es decir, concentrar todas las sustituciones en una única adjudicación continua cada miércoles. La bolsa se abrirá el miércoles 23 de abril y se adjudicará el jueves 24 y cada semana se llevará la misma dinámica de días.

El personal docente que resulte nombrado en régimen de interinidad a través de este procedimiento tendrá que ponerse en contacto con el equipo directivo de su centro, a través del correo electrónico oficial correspondiente a este, a partir de publicarse la adjudicación del lugar para incorporarse a la tarea educativa y con el fin de organizar el desarrollo de su trabajo durante el periodo de suspensión temporal de la actividad docente presencial.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA TELEMÁTICA

También se ha presentado a los sindicatos una instrucción mediante la que la Conselleria adapta al procedimiento telemático la gestión administrativa de las incapacidades temporales, las excedencias, los permisos y las licencias del personal docente durante el estado de alarma y sus prórrogas.

Este cambio supone que toda la tramitación que hasta ahora se hacía de manera presencial la tendrá que hacer el interesado o interesada por correo electrónico desde las cuentas de correo oficiales que la Generalitat asigna a su personal docente.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Además de los sindicatos docentes, Miquel Soler también va a mantener reuniones telemáticas con las AMPA, las asociaciones de directores y directoras de Infantil, Primaria y Secundaria de los centros educativos públicos y las patronales de la enseñanza concertada, con el objetivo de transmitir a toda la comunidad educativa los acuerdos a los que llegaron ayer el Ministerio y las autonomías sobre el final del curso y la evaluación de este.

En este sentido, recuerdan que se ha acordado que la evaluación del curso se adaptará a las circunstancias de la formación a distancia y se considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso escolar, y se fijará especialmente en el grado de desarrollo de los aprendizajes y de las competencias imprescindibles adquiridas durante todos los meses escolares.

Es por eso que la promoción de curso por parte del alumnado será la norma general en todas las etapas educativas y la repetición será una medida excepcional que tendrá que estar argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

La Conselleria, como ya ha anunciado, desarrollará instrucciones de esta evaluación al final del curso actual a partir de una normativa estatal específica que elaborará el Ministerio. El curso escolar actual finalizará según el calendario previsto y las clases presenciales podrían retomarse, siempre que así lo autoricen las autoridades sanitarias.

Así mismo, Soler -que ha remitido una carta a la comunidad educativa explicando las resoluciones- también ha transmitido a la comunidad educativa la "satisfacción" de la Conselleria por el hecho de que los acuerdos "recogen las propuestas que la Generalitat ya está llevando a cabo y que se han trabajado con nuestra comunidad educativa".

Por su parte, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha pedido que se intente aclarar si la Conselleria da por hecho que se retomarán las actividades lectivas presenciales o no, porque esto determinará que laspersonas que soliciten plazas no tengan en cuenta la distancia de los centros respecto a sus residencias, ya que no lo mismo trabajar desde casa que tener que hacer decenas de kilómetros para incorporarse en su puesto de trabajo. La Conselleria ha contestado, según esta fuente, que se prevé que, como mínimo, hasta el 11 de mayo las actividades lectivas serán telemáticas pero no se puede garantizar qué pasará después.

En cuanto a la gestión de los permisos, licencias y excedencias, el sindicato ha pedido que se puedan aplazar y disfrutar después del Estado de Alarma. Así mismo, ha solicitado que se valore la anulación en casos excepcionales de permisos y licencias que empezaron a disfrutar antes del 14 de marzo, si el motivo por el que lo demandaron ha cesado.

Por último, STEPV ha planteado algunas dudas sobre las evaluaciones y la realización de las pruebas extraordinarias de fin de curso en las diferentes enseñanzas y ha pedido unas instrucciones "lo más claras posible sobre la evaluación".

"RESPETAR AUTONOMÍA DE LOS CENTROS"

Desde ANPE han exigido que las instrucciones que emanarán de la Orden que prepara el Ministerio relativas a los contenidos, la evaluación, la promoción y la titulación de los alumnos sean "claras, concretas y respeten la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado".

Esta entidad ha advertido que los docentes, bien presencialmente o de forma online, están "cumpliendo sobradamente con su trabajo durante todo este curso escolar , por tanto", ha apoyado "la firme decisión de la Conselleria de finalizar el curso en el periodo establecidocuando se inició el mismo, es decir en junio".

Respecto de la suspensión temporal de las sustituciones del profesorado desde el pasado 17 marzo, ANPE cree que la propuesta de reducirlas "provocará sobrecarga al profesorado y un obstáculo añadido e injustificado a la ya difícil situación en la que se encuentra,realizando su trabajo todos los días, incluso en vacaciones de Pascua, utilizando para ello todos los medios posibles de atención al alumnado".

Por último, ha abogado por medidas de cara al curso próximo, como reducción de ratios y el aumento de plantillas para apoyos ydesdobles para "dotar al ejercicio 2020-2021 de todos losrecursos que serán necesarios".