Toñi Moreno se enternece con una fotografía de la tripita de embarazada de la mujer de Anabel Alonso

La cuarentena no está siendo nada fácil para Toñi Moreno. La presentadora se encuentra con su hija Lola, de dos meses y medio, intentando hacer frente a la pandemia del coronavirus. A través de su canal en Mtmad confesó que lo estaba pasando peor de lo que se esperaba y todas las dificultades que estaba teniendo para hacer ejercicio y seguir una dieta equilibrada durante el confinamiento.

Estas semanas han sido muy complicadas para ella, y confesó que tenía los sentimientos a flor de piel. Prueba de ello ha sido su reacción a una imagen de su amiga, Anabel Alonso, quien publicó una instante de la tripita de embarazada de su mujer, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt.

"Amiga he llorado como una niña viendo la foto. Recuerdo cuando me lo contaste en aquella grabación de canal sur... casi incrédula, haciéndote un poco cómplice de mis fatigas de embarazada. Entonces me decías que había sido una sorpresa para ti", comentó la presentadora.

Toñi Moreno fue madre a los cuarenta y seis años, mientras que Anabel se convertirá en mamá primeriza a los cincuenta y cinco. "No sabes bien cómo te va a cambiar la vida. Es el mejor acto de amor que Heidi ha podido regalarte. Te lo mereces amiga".