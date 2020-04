Toñi Moreno, "desbordada", relata las dificultades de la maternidad en plena cuarentena: "Creía que era más fuerte"

La cuarentena no está siendo nada fácil para Toñi Moreno. La presentadora pasa las semanas de confinamiento por la crisis del Covid-19 con su hija Lola, de dos meses y medio, intentando hacer frente al estrés y la falta de sueño: "Lo estoy pasando peor de lo que me esperaba", explica en su último vídeo de Mtmad.

La conductora de Mujeres y Hombres y Viceversa ha puesto al día a sus seguidores a través de su última publicación en la plataforma de vídeos, donde se dedica a contar cómo vive la experiencia de ser madre. Así, si en anteriores vídeos habló sobre su rutina de alimentación o su peso, esta vez la periodista no ha dudado en sincerarse sobre sus noches "infernales" y los problemas de sueño que sufre a diario.

"Me resulta difícil todo. Valoro muchísimo a las que son madres y no tienen ayuda", explica Moreno en la grabación, donde cuenta que lo primero que hace es preparar los tres biberones que su bebé tendrá que tomar a lo largo de la noche. En este sentido, asegura que su rutina siempre es la misma: "Cocinas, comes, cambias a la niña, no duermes...", enumera, admitiendo que se levanta de la cama en varias ocasiones para atender la pequeña.

Toñi Moreno, en un vídeo de 'Dos vidas', su canal de la plataforma Mtmad. MTMAD

En la segunda parte del vídeo, la presentadora de Mediaset conversa en con la periodista Samanta Villar, con quien debate sobre la 'cara B' de la maternidad. "Pensaba que era más fuerte. Me levanto con una ansiedad...", le confiesa Moreno a su amiga, a quien considera una heroína por hacerse cargo de dos niños. "Al ser dos, se entretienen entre ellos", le responde Villar, entre risas.

Toñi Moreno, de 46 años, ha destacado en más de una ocasión lo complicado que es cuidar de su bebé en pleno estado de alarma, ya que se trata de una situación con la que no contaba antes de dar a luz y que le ha complicado las cosas. "Estoy desbordada", dice en el último vídeo de su canal, Dos vidas.