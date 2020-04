Los estudiantes obtendrán la promoción directa de forma general y no avanzarán temario el tercer trimestre

ZARAGOZA, 15 (EURPOA PRESS)

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha informado este miércoles de que los estudiantes no universitarios de la Comunidad autónoma, como los del resto del país, promocionarán de forma general y pasarán al siguiente curso de forma directa, además de que no avanzarán temario en el tercer trimestre del curso escolar, que no se extenderá más allá del mes de junio.

Esta iniciativa ha sido defendida por el consejero aragonés de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, en la conferencia sectorial celebrada entra la ministra del ramo, Isabel Celaá, y las Comunidades autónomas, donde ha sido aprobada.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a otras propuestas realizadas desde Aragón, como que el tercer trimestre de este curso sirva para ahondar en contenidos ya vistos y en actividades, pero no para avanzar temario.

Faci ha mantenido que la evaluación de este curso se realice teniendo en cuenta el desempeño del alumnado en los dos primeros trimestres y que esa nota pueda revisarse al alza gracias a la actitud mostrada por el alumnado durante el periodo de actividad lectiva a distancia, destacando su esfuerzo y la realización de las tareas propuestas.

Tras la suspensión de la actividad lectiva presencial por la pandemia del coronavirus, los centros educativos han continuado desarrollando sus actividades recurriendo a otras modalidades de enseñanza y aprendizaje, un objetivo en el que ha estado implicada toda la comunidad educativa, ha explicado desde el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

En Aragón, según los datos enviados por los propios centros, cerca del 90 por ciento de ellos logró tener a sus alumnos "totalmente atendidos" a distancia en la primera semana de confinamiento, un porcentaje que el Departamento de Educación ha tratado de mejorar con el reparto de más de mil recursos tecnológicos, campañas como 'La escuela sigue en casa' o cursos en metodologías online para los docentes.

REPETICIÓN DE CURSO

El Ministerio de Educación ha acordado este miércoles con las comunidades autónomas promocionar de forma general al alumnado de todas las etapas, siendo la repetición de curso una medida muy excepcional.

Además, la titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de cuatro de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de segundo de Bachillerato y de FP, para lo cual las Administraciones educativas adaptarán los criterios exigibles para obtenerla, pudiendo organizar pruebas extraordinarias de recuperación y titulación a las que podrán presentarse quienes así lo deseen, con posibles exenciones de parte de estas.

En los próximos días, además, se van a revisar currículos y programaciones para centrar las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles, se harán actividades de recuperación y repaso, y en aquellos cursos que tengan como finalidad una titulación, se flexibilizarán para que el alumnado pueda alcanzarla.

También se van a programar acciones de orientación, especialmente para cuarto de ESO, segundo de FP Básica, segundo de Bachillerato y segundo de FP de grado medio, y se redactarán planes específicos para el alumnado desconectado con el objetivo de que puedan recuperar en el menor tiempo posible el vínculo escolar y refuerzo sus conocimientos.

Asimismo, el Ministerio ha sugerido dos actuaciones que ya se llevan a cabo en Aragón desde el comienzo de la suspensión de la actividad lectiva presencial, como son la adaptación del modelo de tutorías a la nueva realidad o el apoyo para favorecer la atención a los alumnos con necesidades especiales.

EVAU

La reunión ha tratado también sobre la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), que, en Aragón, "tendrá lugar en los primeros días de julio, a falta de que la comisión organizadora lo ratifique", han apuntado desde el Departamento.

En este mes, estará finalizado el nuevo modelo de examen, que incluirá más opciones a elegir por parte del alumnado para facilitar que puedan optar por un bloque de contenidos que hayan podido dar en clase.

Como ya se aprobó en la anterior comisión sectorial, las autonomías han vuelto a secundar que la actividad educativa continúe a distancia mientras la situación no aconseje aún abrir los colegios y garantizar el cumplimiento del calendario escolar previsto, que no se extenderá más allá del mes de junio.

CURSO 2020-2021

Las Comunidades autónomas también ha aprobado una propuesta planteada desde Aragón y que consiste en poner en marcha en el próximo curso un programa de refuerzo que sirva como repaso y consolidación para aquellos que alcanzaron las competencias requeridas y para su superación en el caso de aquellos que no lo hubieran podido alcanzar.

Estos planes que se apoyarán en los informes individualizados de final de este curso y eventuales evaluaciones iniciales.

Asimismo, la Administración educativa estatal y las autonómicas diseñarán planes de contingencia para responder a posibles nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por la COVID-19.

Además, el ministerio constituirá, contando con la colaboración de las Comunidades, un grupo de expertos para analizar la experiencia acumulada en este periodo y emitir recomendaciones para la transición a la escuela digital y para estar en las mejores condiciones ante situaciones similares.

Las Administraciones educativas también podrán autorizar para todo o parte del curso 2020-2021 una organización curricular excepcional, "que garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes afectados por la situación del tercer trimestre del presente curso, por parte de todo el alumnado", han concluido desde el Gobierno de Aragón.