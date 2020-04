García-Page advierte de que "no es lo mismo no suspender a nadie a que todos saquen la misma nota"

20M EP

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que "el aprobado general como tal" a todos los alumnos "no lo defiende nadie". "No es lo mismo no suspender a nadie a que todo el mundo saque la misma nota. La misma nota todo el mundo no puede ser", ha subrayado el dirigente socialista.