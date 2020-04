AVACU pide que los cónyuges y todos los hijos puedan asistir a entierros,con medidas para evitar contagios

Avacu, que ha recibido muchas consulta sobre esta orden, entiende que el fundamento para su aplicación, según lo expuesto en su preámbulo, se centra en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro, para limitar la propagación del virus.

Sin embargo, también considera que el estado de alarma no debe impedir la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, la dignidad de las personas y la obligación de los poderes públicos para que aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia, derechos todos ellos Constitucionales.

Por ello, creen que el fundamento para evitar la propagación y contagio no debe ser, en los servicios funerarios, diferente de cualquier otro acto que permita la asistencia de personas. "Así, por ejemplo, está limitada la asistencia a los supermercados, donde no dejan entrar más que a un determinado número de personas y manteniendo la distancia. También en la televisión hemos podido ver todos los días, en las ruedas de prensa e imágenes de nuestro Gobierno, cómo acuden más de tres personas, manteniendo las distancias", ha explicado en un comunicado.

Si para esos actos y otros está permitida la asistencia de más de tres personas, manteniendo los más elementales medios que eviten el contagio, como es el uso de mascarillas y guantes desechables, en AVACU se preguntan "por qué no puede permitirse la asistencia de más de tres personas en la despedida de un difunto".

"FALTA DE HUMANIDAD"

Entienden la limitación a esos actos de cualquier otra persona, pero no la limitación de los más allegados, es decir, "al menos de los cónyuges e hijos, sean el número que sean, sin limitación. Porque, al no realizarse así, no sólo es un acto con falta de humanidad, sino que se están vulnerando derechos de nuestra Constitución, al permitir que unos hijos puedan acudir al entierro y otros no; que las familias que tienen tres hijos o menos puedan despedirse en pleno mientras que las familias con más de tres hijos no puedan estar todos presentes".

No tiene que ser incompatible la protección a las personas con su derecho a la despedida íntima familiar y plena, exigiendo para ello todos los requisitos que se quieran (pedir libro de familia, asistencia con guantes desechables y mascarillas), ha incidido.

Es por ello que AVACU ha traslado al Ministerio de Sanidad y Consumo esta situación para que se tomen las medidas necesarias y se modifique la orden cambiando la restricción de tres personas o allegados y ampliando a "o todos los hijos que se acrediten con documento oficial como el libro de familia", por ejemplo.