Coronavirus.- UGT exigeix a Educació ampliar la negociació amb "tots" els temes laborals que afecten el professorat

UGT Ensenyament PV recalca que, encara que són molt importants els temes que se'n van a tractar, el passat dia 2 d'abril va presentar un escrit dirigit al secretari autonòmic d'Educació i FP i a la directora general de Personal Docent en el qual es demanava la inclusió en aquesta negociació de "tots els temes laborals que afecten el professorat valencià en aquest moment".

Aquests temes són, a més dels dos proposats, "el desenvolupament i la finalització dels procediments administratius actualment iniciats sobre selecció i provisió de llocs de treball docent, tals com a concursos de trasllats, selecció i renovació d'equips directius, reconeixement i pagament dels complements de direcció dels nous càrrecs nomenats al juliol del 2019, oposicions ja convocades d'accés a cos superior i a la inspecció educativa, procediments per a l'accés al cos de catedràtics i catedràtiques, comissions de servici per causes mèdiques i socials per al pròxim curs", enumeren.

A aquestes qüestions caldrà afegir també la finalització de la fase de pràctiques dels opositors que van aprovar al 2019 i els procediments de jubilació del professorat, detalla l'organització sindical.