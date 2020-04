Miguel Ángel Silvestre relata cómo vivió su primer beso: "Fue épico"

Hace unos días Miguel Ángel Silvestre hizo sonreír a sus seguidores con un divertido vídeo en su casa, donde se grabó en medio de un ataque de risa. Sin embargo, su siguiente publicación tampoco se quedó atrás. Y es que el actor se animó a relatar cómo vivió su primer beso, a la edad de 13 años: "Fue épico", se lee en el texto que compartió junto a un retrato de su juventud.

El intérprete, de 38 años, publicó una imagen en la que posa sosteniendo una raqueta de tenis, el deporte que se convirtió en su pasión: "13 años. Mi primer Beso. Mi sueño era ser jugador de tenis. Ese año les pedí a mis padres queme dejaran vivir en una residencia de tenistas que había en Barcelona, la escuela de Sergi Bruguera", rezan las primeras líneas.

"Tenía muy claro que quería ser jugador de tenis profesional. Terminé convenciéndoles, todavía hoy mi madre me dice que no sabe cómo me dejó marchar. Fueron unos años maravillosos", escribió, a lo que añadió: "La residencia constaba de una zona común donde todos veíamos la tele y dos grandes habitaciones, una para los chicos y otra para las chicas".

"Por la noche, a las 23:00 horas, nos mandaban a cada uno a sus habitaciones, y estaba terminantemente prohibido salir a la zona común. Siempre había un vigilante, pero todos sabíamos que ese vigilante se iba a dormir a eso de las 00:00 horas", recordó.

"A mí me gustaba mucho una chica, le pregunté si quería quedar conmigo en la zona común a las 00:30. Ella me contestó 'May be', a las 12:30 salí, no había nadie... Y de repente se abrió la puerta de la habitación de las chicas, esa puerta hacía mucho ruido, os juro que se me disparo el corazón, estaba convencido que el vigilante nos iba a pillar, pero valía la pena tomar ese riesgo. Ese día me di mi primer beso", sentenció.

Silvestre compartió la historia con motivo del Día Internacional del Beso, recibiendo más de 136.000 'me gusta' y una oleada de comentarios de sus fans, que recordaron cuál era su sueño de la infancia.