Vox carga contra Pablo Iglesias y el Gobierno: "Está aprovechando la crisis para imponer su dictadura comunista"

Vox tiene claro cuál es el problema: el Gobierno. Así lo dejó claro la formación en la sesión de control de este miércoles, y así se lo ha dicho a Pablo Iglesias. La portavoz adjunta Macarena Olona fue la encargada de cuestionar al vicepresidente. Olona expresó su contrariedad ante la "ideología comunista" del Ejecutivo. "Nuestra democracia se desangra, y es porque este Gobierno está aprovechando la crisis para imponer su dictadura comunista". Reiteró que el modelo del Gobierno "es Venezuela". Y no duda de una cosa: "No me cabe ninguna duda de que van a intentar ilegalizar nuestra formación".

"Le voy a pedir un poco de seriedad, respeto a la Cámara y a muchos ciudadanos españoles que llevan un uniforme blanco y se están jugando la vida y la salud para protegernos a todos", ha reivindicado Iglesias.

Pese a ello, la dirigente del partido dirigido por Santiago Abascal ha acusado al líder de Podemos de buscar la "destrucción de la nación" aprovechando una "catástrofe natural", explicando que en Venezuela fue con la tragedia de Vargas en 1999 y en España con el coronavirus.

También ve similitudes entre Chávez e Iglesias en el control de los servicios de inteligencia tras el acceso del vicepresidente a la comisión delegada que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en el control de los medios de comunicación. "Han prostituido TVE y regado con millones de euros medios de comunicación adeptos al régimen", ha reprochado.

Pero además, Olona ha advertido de que el siguiente paso es la "eliminación del disidente". "No pueden eliminarlo físicamente, pero estoy segura de que van a intentar ilegalizar nuestra formación política", ha aseverado.

Con estos ejemplo, la diputada de Vox ha querido demostrar que Iglesias no es "ese cordero que intenta parecer", sino un "exaltado sectario" que, "al grito de patria o muerte", similar al del cubano Fidel Castro, "jalea a las tropas para imponer su régimen totalitario".

"Usted se desacredita con su intervención", se ha limitado a responder Iglesias, que cree que ni el Congreso ni la sociedad merecen que el Gobierno dedique "ni medio segundo" a quien se dedica a hablar de Venezuela en las actuales circunstancias.