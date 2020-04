La UVA pone en marcha una herramienta de formación online forestal en apoyo de las universidades de Vietnam

Estas universidades vietnamitas con las que iuFOR ya tiene proyectos conjuntos son: National University-University of Science, Vietnam National University-University of Social Sciences, Vietnam National University of Forestry, Thai Nnguyen University of Agriculture and Forestry y la Thai Nnguyen University of Science, todas ellas en el norte de Vietnam.

iuFOR participa con ellas en el proyecto BioEcon, en el UVAmobplus y han liderado la reciente exposición de fotos de Vietnam en Casa Junco en Palencia.

La VNU University of Science es una institución de investigación pública de la Universidad Nacional de Vietnam, Hanoi y el Ministerio de Educación y Capacitación.

Su objetivo es la educación de alta calidad en recursos humanos, el cultivo del talento, la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en ciencias naturales para la construcción, el desarrollo y la protección.

CAMPUS VIRTUAL EN HANOI

Desde el iuFOR se ha instalado, ayudado por la Fundación Cesefor, un campus virtual en Hanoi: