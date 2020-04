La reflexión política de Javier Cárdenas: "Los periodistas jóvenes saben que si apoyan al PP su carrera está acabada"

Javier Cárdenas fue entrevistado por Carlos Cuesta el pasado lunes en el programa Estado de alarma de YouTube y, durante poco más de media hora, el locutor de radio reflexionó sobre política y los medios de comunicación.

El presentador de Levántate y Cárdenas de Europa FM criticó lo que él llamó "la dictadura que tenemos actualmente a nivel mediático" y aseguró que "hay muy pocos programas de televisión y de radio que sean realmente críticos contra el poder".

Las cuestiones tardaron poco en tratar sobre la derecha y Cárdenas tuvo una dura opinión sobre el PP: "No cuida para nada a la gente que le apoya. Y por eso nadie se suma, de la nueva hornada, a apoyar al PP".

"El PP cuenta con los mismos periodistas de siempre, los de siempre, los que además ya tienen una cierta edad. ¿Pero de los jóvenes? No hay ni uno. Porque los jóvenes saben muy bien que, si lo hacen, tienen su carrera acabada", sentenció.

El presentador de Europa FM comentó que no entiende por qué Pablo Casado no ve este asunto, algo "que es básico para cualquier político". "Yo, que soy muy independiente (...) Yo, que he sido muy crítico con todos, no puedo entender cómo ellos no se dan cuenta de que hace diez años que no aparece un nuevo periodista, es decir, un tío joven que les apoye. No entiendo que no vean que sin eso ellos nunca van a salir", añadió Cárdenas.

"Todo el mundo sabe en esta profesión que si eres mínimamente crítico, por ejemplo con el PSOE, tú no vas a trabajar en este país en los medios de comunicación, eso seguro", opinó.

Su programa de TVE desapareció para poner a los afines al Gobierno

El presentador también habló sobre su programa en La 1, Hora punta, que fue cancelado en el verano de 2018. Según él, el espacio desapareció exclusivamente para "poner a los que son afines al gobierno de turno" a pesar de sus datos "descomunales". Sin embargo, comentó que había otros programas que se daban batacazos de audiencia pero no eran cancelados por su ideología.

"A Mariano Rajoy se le podía criticar y no venía luego con el hacha a decir: a este lo quiero fuera de este programa, o a este otro. Y ahora sí que está pasando", aseguró. Y es que, para él, todos los programas defienden al mismo partido y atacan al mismo partido, una opinión con la que justificó la ideología política de los cómicos: "¿Por qué crees que los humoristas de este país todos defienden al mismo partido, y todos atacan al mismo partido?".