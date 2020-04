L'oposició demana a Puig que decrete dol oficial, material de protecció i tests massius

Els partits de l'oposició (PP, CS i Vox) en Les Corts han demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Ximo Puig, que decrete el dol oficial en la Comunitat i pose les banderes a mitja asta en memòria dels morts per coronavirus, a més de reclamar material de protecció i la realització de test massius, mentre des del Botànic s'ha defensat el treball realitzat des de l'autogovern i s'ha avançat que el parlament reprendrà la seua activitat la pròxima setmana de la mà de la diputació permanent.

Així ho han assenyalat els portaveus dels sis grups després de la reunió mantinguda per videoconferència, com cada setmana, per part dels síndics amb el president Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra i la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha instat a Puig a declarar dol oficial pels morts pel Covid-19 i que les banderes de la Generalitat onegen a mitja asta i porten el crespó negre en un "gest d'humanitat" que, ha lamentat, encara no s'ha dut a terme. També ha reclamat material de protecció i test per a tots els treballadors que continuen desenvolupant la seua labor després d'acabar la 'hibernació' de l'activitat econòmica no essencial.

Bonig ha recordat a Puig, "com a ocupador de la primera i principal empresa de la Comunitat que és la Generalitat, la seua obligació i el seu deure segons la llei és informar i subministrar test i material de protecció a tot el personal i treballadors". Una petició que ha fet extensiva a totes les empreses que no tinguen la possibilitat o la capacitat d'adquirir-los.

És necessari que "se li subministre tot aquest material de protecció a les empreses perquè si no estaríem veient com aquest virus distingeix entre uns treballadors i uns altres, entre els quals treballen en empreses que tenen la capacitat d'adquirir-los i els que no", ha sostingut. A més, ha demanat al Consell que habilite tres telèfons d'informació, un per província, perquè les empreses puguen accedir a un llistat de proveïdors "fiables i amb garanties" de material i de test.

El portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, ha advocat per un "pacte valencià per la reconstrucció" encara que ha manifestat que tem que el Consell "no té un pla per al 'dia després' del confinament i segueix sota la improvisació". Ha proposat un gran acord entre partits i agents socials per a donar "una resposta eficaç i allunyada del populisme a la crisi del coronavirus".

A més, ha insistit en la necessitat de convocar la diputació permanent de les Corts perquè Puig done explicacions de la seua gestió i perquè s'aprove una reestructuració pressupostària i es cree un fons de contingència per a pal·liar els efectes del virus. Així mateix, ha incidit en la proposta de decretar el dol oficial en la Comunitat i ha tornat a exigir a Puig que es posen en marxa les màquines de PCR que hi ha i que s'aprove un protocol de test massius.

Per part seua, la síndica de Vox, Ana Vega, ha indicat que els hospitals de campanya "havien d'haver estat en funcionament fa nou dies" però encara no acullen a cap malalt, ha criticat el "total descontrol per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre el que està succeint en les residències d'ancians" i ha afirmat que li continua preocupant "la falta de material i el desproveïment en centres de salut i hospitals".

A més, el seu grup parlamentari ha presentat una proposició no de llei en la qual demana, entre altres qüestions, que s'inste al Consell a suprimir de manera immediata les subvencions a partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, fundacions i associacions "que no tinguen res a veure amb l'ajuda als afectats pel virus o la creació d'ocupació i que eixos diners es destinen a la lluita contra el coronavirus i les seues conseqüències econòmiques".

El PSPV advoca pels pactes de reconstrucció

El portaveu socialista, Manolo Mata, ha assenyalat que en la Comunitat Valenciana seran necessaris "uns pactes polítics de reconstrucció del futur per a continuar garantint la unitat". Així mateix, ha assegurat que Les Corts reprendran la seua activitat "immediatament" i que aquesta mateixa setmana hi haurà Mesa i Junta, mentre la pròxima la diputació permanent "debatrà la sessió de control al Govern i els decrets llei que s'estan posant en marxa".

Així mateix, ha recordat als morts per la pandèmia, als sanitaris i també a tots els sectors que "estan preocupats i patint a causa d'aquesta crisi" i ha assegurat que la lluita per a eixir d'aquesta situació "ha de ser conjunta i de tota la societat". Per això, ha insistit en la necessitat de "quedar-se a casa i afrontar el futur des de la unitat".

Compromís i UP defensen les mesures preses

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha destacat que les mesures que està prenent la Generalitat en l'exercici del seu autogovern estan funcionant i també ha subratllat la necessitat de reforçar les ajudes a sectors que es veuran especialment castigats per la crisi econòmica, com el turístic o el cultural, amb mesures extraordinàries com la prolongació dels ERTO.

La portaveu d’Unides Podem, Naiara Davó, ha incidit en la defensa de l'ingrés vital mínim, que es controlen els preus dels materials sanitaris i elements de protecció com les màscares, que "han d'estar a la disposició de tota la població" i ha posat en valor els hospitals de campanya, "que estan ja en peus i enforteixen i amplien el sistema sanitari públic valencià".

També ha ressaltat els nou avions que han arribat ja a la Comunitat Valenciana amb material sanitari i ha conclòs: "Estem més prop d'arribar al final d'aquesta batalla i hem de començar a pensar com fem la desescalada en la Comunitat per a garantir la protecció de les persones i la reactivació econòmica".