La Xunta suministrará a precio de coste mascarillas y guantes a empresas y autónomos que lo soliciten

Así se ha acordado este martes en la quinta reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que ha estado presidida por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Con ello, han determinado, el reparto de material de protección llegará a sectores como el alimentario y las distribuidoras, la metalurgia, la construcción, la ingeniería, la madera, la pizarra y el granito, las energías renovables, las cooperativas agrarias, los call center, los autónomos y los comerciantes.

De esta forma, la Xunta busca hacer de "paraguas protector" para que se pueda seguir trabajando y "cumpliendo con todas las garantías sanitarias". Esta misma tarde se mantendrá un encuentro por videoconferencia con los clústers y asociaciones que representan a los sectores beneficiados por la medida para detallar con ellos el sistema de distribución más idóneo.

RESTAURANTES DE GUARDIA

Otro de los temas que ha centrado la reunión de este martes ha sido la necesidad de ofrecer una alternativa de restauración a los trabajadores de los servicios esenciales, ya que, tal y como ha señalado el vicepresidente, "la gente que se desplaza al trabajo necesita un lugar para poder comer. Por supuesto, con todas las garantías sanitarias".

Por eso, el Cecop propondrá al Gobierno central abrir determinados establecimientos de hostelería para cubrir estas necesidades, "igual que se hizo con las plazas hoteleras". La apertura de estos "restaurantes de guardia" se haría previa solicitud y para atención exclusiva de estos colectivos, siempre manteniendo las medidas de protección, como garantizar la distancia interpersonal y establecer un sistema de reserva previa para evitar aglomeraciones.

En esta misma línea, se ha dado traslado a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) de la petición de las principales federaciones de transporte de mercancías de Galicia para que ayuntamientos y diputaciones acondicionen provisionalmente instalaciones públicas para el descanso, aseo y avituallamiento de los profesionales del transporte.

En la propuesta se solicita que se habiliten, al menos en los accesos de las áreas metropolitanas de las 7 grandes ciudades -excepto en Ourense, donde la Diputación provincial ya presta este servicio-, recintos de titularidad pública acondicionados de modo excepcional y provisional para ellos.

SERVICIOS JUDICIALES

En cuanto a la Administración de Justicia, el Cecop ha abordado este martes la decisión del Ministerio de Justicia relativa a que, a partir del próximo miércoles, acudan un mínimo de trabajadores a todos los órganos y servicios judiciales de cara a una eventual reactivación de este servicio cuando así sea determinado por las autoridades sanitarias.

Esto supondrá en Galicia que acudan de manera presencial unos 720 funcionarios, lo que supone alrededor de un 26% del total (actualmente, el porcentaje era del 10%). Ante esta nueva resolución, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a realizar tres envíos de material con 13.000 mascarillas, 26.000 pares de guantes y 2.000 botes de hidrogel, material que será pagado en su totalidad por la Xunta, con un importe de 40.000 euros.

APOYO A AUTÓNOMOS

En relación a los autónomos, el Cecop ha aprobado solicitar a la Administración central que se hagan las gestiones necesarias para que todas las ayudas que puedan participar como beneficiarias las personas trabajadoras autónomas que estén dadas de alta en el régimen especial, se hagan extensivas a los colegios profesionales que cotizan a través de mutualidades, que no están siendo considerados cómo beneficiarios por las líneas de ayudas del Gobierno central.

También se ha acordado que no será necesario renovar la demanda de empleo hasta el 30 de junio. De este modo, se amplía la orden que estaba marcada hasta finales de este mes. En cuanto a los servicios que se prestan vía telemática, se habilita un nuevo formulario web para la tramitación de altas iniciales y se amplían los servicios para la reactivación de la demanda a través de la Oficina Virtual de Empleo Galicia.

RESIDUOS SANITARIOS

Otro de los impactos de la pandemia, ha recordado la Xunta, es el "incremento exponencial" de los residuos sanitarios, que "deben ser tratados en unas instalaciones específicas".

Así, el Gobierno gallego ha garantizado que el completo de Sogama en Cerceda "está preparado técnicamente para recibir los residuos sanitarios, de ser necesario, y valorizalos, con el fin de evitar que ese material se convierta en un problema a mayores para el sistema de salud pública".

En la reunión de este martes se ha aprobado también el modelo de autorización de desplazamientos que deberán utilizar los propietarios forestales para vender su madera a la industria. Así, en el documento quedará acreditado que la actividad forma parte de la cadena de abastecimiento imprescindible para el correcto desarrollo de las actividades industriales manufactureras o energéticas, consideradas esenciales.

Por último, el Cecop ha aprobado una Guía de actuación preventiva ante el coronavirus en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Su objetivo es establecer un protocolo interno a la hora de abordar la prevención de la infección del coronavirus en el campo laboral, así como establecer los mecanismos de protección de los trabajadores, con especial mención a los potencialmente sensibles.

TRÁMITE ÚNICO PARA SOLICITAR DESINFECCIONES

Por su parte, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha reclamado en el seno de este organismo a Xunta y Gobierno central que se habilite un "trámite único" para todas las solicitudes de desinfección que se hacen desde los ayuntamientos, con el objetivo de que sea un trabajo "más efectivo" y "coordinado" entre los distintos cuerpos implicados.

Del mismo modo, los ayuntamientos han reclamado que las distintas ayudas a pequeñas empresas o autónomos que se ponen en marcha por parte de las diferentes administraciones sean "complementarias" y no se solapen, de modo que, entre todos, se puedan hacer frente a varias necesidades

Finalmente, la Fegamp ha trasladado en el Cecop la reclamación de que las ayudas para los niños que no pueden acudir en estos momentos a comedores escolares se extiendan a los alumnos de las escuelas infantiles que no gestiona la Xunta, algo que, según ha contado Alberto Varela, Educación les ha trasladado que "no es posible".