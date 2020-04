Coronavirus.- La Comunitat ha realitzat 40.000 PCR i 3.625 test i preveu augmentar el ritme amb laboratoris privats

Així, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, ha destacat sobre aquest tema que a la Comunitat Valenciana "anem a bon ritme" i que encara que no és "excessivament alt" sí que és l'"adequat" tenint en compte que les proves no es realitzen de forma massiva sinó solament a persones simptomàtiques.

A més, ha assenyalat que gràcies a l'ordre que el Ministeri de Sanitat publica hui en el BOE perquè centres, servicis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada reforcen els circuits de diagnòstic públics el ritme s'"incrementarà moltíssim".

En eixe sentit, ha assenyalat que els serveis jurídics de la Generalitat ja han començat a estudiar com es regula eixa relació amb els laboratoris privats que estableix l'ordre ministerial per a "ajudar-nos a fer més proves".

No obstant açò, ha aclarit que eixos laboratoris, encara que siguen d'Universitats o d'instituts d'investigació, han de comptar amb l'acreditació de l'Institut Carlos III per a validar que reuneixen les garanties de qualitat requerides i conforme vagen obtenint aquesta certificació se n'aniran incorporant perquè "els necessitem a tots". "No és una condició que posem les comunitats però cal cerciorar-se que estan preparats per a fer els test", ha aclarit.

Barceló ha recordat que va haver-hi un moment en què es "va trencar" l'estoc amb l'empresa que facilitava els kits per a l'extracció de proves PCR i "va baixar el nivell", però ara ja s'ha recuperat i es realitzen entre 1.400 i 1.700 diàries.

A més, fins ara també s'han realitzat ja s'han realitzat un total de 3.625 test ràpids a professionals i en residències, encara que encara no disposen de dades desglossades perquè van començar a realitzar-se a la fi de la passada setmana i provenen tant dels 24 departaments com de laboratoris privats.

ELS NEGATIUS HAN DE REPETIR-SE

Sobre aquest tema, ha recordat que els test ràpids no es realitzen de forma massiva al personal asimptomàtic sinó a aquells professionals, sanitaris, sociosanitaris i de serveis essencials, així com a residents, que presenten símptomes durant sis o set dies. Si el resultat del test ràpid és positiu es procedeix a l'aïllament del malalt però si dona negatiu deu confirmar-se amb una PCR, una prova de "una fiabilitat altíssima".

Barceló ha assenyalat que fins ara a la Comunitat Valenciana els laboratoris privats que realitzaven proves tenien ja tenien l'obligació de comunicar els resultats a Salut Pública per a incloure'ls en les estadístiques oficials.

D'igual manera, ha explicat que les empreses que també realitzen test ràpids als treballadors, ja que poden començar a sentir els símptomes després de la seua reincorporació, hauran de traslladar els resultats a Salut Pública. Amb tot, ha insistit que els qui presenten símptomes han de seguir aïllats en les seues cases i no poden traslladar-se de forma física als seus llocs de treball.

D'altra banda, ha explicat que serà el Ministeri de Sanitat el que s'encarregarà del dispositiu per a realitzar l'estudi nacional de seroprevalença del coronavirus i que encara desconeix quan començaran. Dels 60.000 test previstos, en la província de Castelló es realitzaran 1.000, a Alacant entre 1.400 i 1.600 i a València entre 2.200 i 2.300.