Anna Castillo, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Tengo momentos de que no entiendo nada de lo que está pasando"

El hormiguero: Quédate en casa comenzó la semana entrevistando este lunes a Anna Castillo y Pablo Alborán, siendo la actriz la primera en conectar por videollamada con Pablo Motos y todo su equipo del programa de Antena 3.

El presentador comentó que la actriz estaba haciendo unos vídeos de lo que está sucediendo durante el confinamiento por coronavirus para "enseñárselo a nuestros nietos".

"Tengo una cámara de los 90 con cintas y cada día grabo un poquito. Pero estoy haciendo trampas porque los momentos malos no los estoy grabando. Cuando estoy jodida, no se me ocurre ponerme a grabar", comentó Castillo.

Motos la preguntó si tenía muchos "ratos de llorar". La actriz respondió sinceramente: "Sí, tengo mazo de momentos de bajón por muchas cosas. Por suerte, mi familia y la gente cercana está sana, pero tengo momentos de que no entiendo nada y lo paso un poco regulero", señaló Castillo.

"Dicen que, si tienes ganas de llorar, que te pongas pelis que te hagan llorar para reequilibrarte", afirmó el presentador. El Monaguillo propuso Siempre a tu lado (Hachiko), con Richard Gere y Joan Allen como protagonistas.

"Con esa película el cuerpo te pide bañera y meter un secador", afirmó el colaborador, mientras que Castillo añadió que "no soy capaz ni de recomendar Hachiko porque es la película con la que más he llorado en mi vida".

Cocinando en el confinamiento

"Me han dicho que estás cocinando cosas riquísimas y muy sanas, pero no sé si la frase pega", afirmó Motos, mientras El Monaguillo añadió que "el brócoli es muy sano, pero riquísimo...".

Castillo le contestó que "tengo de todo. Cosas riquísimas no sanas, comida sana que me ha quedado malísima, y alimentos medio sanos que me han quedado bastante bien". El presentador quiso saber: "¿Cuál es tu tope de gama?".

La actriz se disculpó con los veganos "porque es un tema delicado", pero "el otro día hice unas carrilleras... Nunca las había cocinado y cuando fui al supermercado las encargué". Añadió que "me lo curré mazo, las tuve tres horas a fuego lento y me quedaron, para mojar pan".

"¿Pero le pusiste alguna salsa especial?", quiso saber la hormiga Barrancas, a lo que Castillo reconoció que "le eché medio litro de vino tinto". Marron exclamó que "¡no hay plato que falle con eso!".