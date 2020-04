Casado traslada su "máxima preocupación" por la vuelta al trabajo cuando el contagio estaba "contenido"

Casado ha señalado que la situación de confinamiento total de las dos últimas semanas ha llevado a una "discreta mejoría" en la ocupación de los hospitales con una ocupación media de camas del 56 por ciento y de las UCIs extendidas en el 68 por ciento. "No nos podemos relajar, un segundo repunte sería verdaderamente terrible", ha señalado.

Casado ha señalado que la apuesta de la Junta traslada al Gobierno central de haber evitado la vuelta al trabajo este lunes de determinados sectores se basa en los apuntes del grupo de expertos con el que trabaja Castilla y León, cuyos miembros apuntaban en la necesidad de "prudencia".

"Todavía no estamos en meseta, cualquier situación que pueda empeorar esto nos preocupa por un posible repunte, si sucede hay que extremar precauciones", ha explicado, tras lo que ha aclarado que la visión de los expertos era haber ampliado el confinamiento total durante al menos una semana más.

"Hoy y mañana van a volver muchas personas al trabajo, no estamos de acuerdo con la medida, pero, evidentemente, la autoridad es la autoridad, lo asumimos pedimos que haya precaución máxima", ha explicado.

En la rueda de prensa diaria en la que analiza la evolución del coronavirus en la Comunidad, Casado ha insistido en que la postura de la Comunidad no tiene nada que ver con colores políticos, y ha aclarado que su preocupación obedece al número de casos, al igual que al País Vasco, Cataluña, Madrid o Castilla-La Mancha. "Tenemos muchos casos y nos preocupa estos levantamientos", ha aclarado.

En este sentido ha reiterado que no vayan a trabajar las personas que tengan síntomas o han estado en contacto directo con enfermos de COVID-19, al tiempo que ha recomendado que no se utilice el transporte público y se tenga la máxima higiene de manos y respiratorias, ya que el uso generalizado de mascarillas no sustituye a las medidas esenciales.

"Lo que más evita es la cuarentena social", ha insistido, tras lo que ha detallado que el incremento de casos obedece a un mayor conocimiento dado el aumento de test. "Ahora están más identificados", ha aclarado, al tiempo que ha asegurado que el 90 por ciento de los casos tiene síntomas leves.