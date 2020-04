El textil de Ontinyent (Valencia) se reconvierte en clúster sanitario para garantizar el abastecimiento

Este es el objetivo de los contactos que vienen manteniendo el consistorio y los empresarios del sector, convencidos de la necesidad de conseguir que la del textil sanitario sea considerada una industria estratégica de España.

En el horizonte más inmediato destaca la creación de un clúster industrial del textil sanitario desde Ontinyent, considerada la capital del textil valenciano y donde la patronal autonómica tiene su sede y su estructura técnica.

A medio plazo, los impulsores de esta iniciativa quieren que se convierta en una industria estratégica, "poco menos que de Estado", para que no dependa de terceros países la protección de la población en crisis sanitarias como la actual.

Para ello, el Ayuntamiento de Ontinyent ha garantizado una aportación inmediata de 150.000 euros. "Tenemos que empezar a trabajar ahora", ha expuesto el alcalde, Jorge Rodríguez, prometiendo la financiación que sea necesaria para crear un clúster del textil sanitario valenciano en Ontinyent.

"No podemos volver a comprar a China textiles sanitarios que pueden fabricar nuestras empresas. Es un contrasentido gastar millones en mascarillas o batas en China y que nuestra industria esté parada. ¿Qué el material es más caro fabricarlo aquí? Más caro nos sale pagar subsidios e indemnizaciones a las empresas que están sin actividad mientras compramos fuera", ha afirmado el primer edil.

Las dos partes observan la crisis de la Covid-19 y el desabastecimiento como una oportunidad para impulsar nuevas líneas de negocio en la industria del textil y garantizar un suministro estable de material sanitario. "Ontinyent es la ciudad que lidera un territorio donde el textil tiene un peso suficiente como para afrontar la creación de un clúster de textil sanitario", ha destacado Rodríguez.

Se trata de una iniciativa compartida con la patronal autonómica que lidera el empresario Càndid Penalba, presidente también del intertextil español, y Rafa Lurbe, titular de la organización empresarial comarcal. Por lo pronto, la semana pasada se reunieron por videoconferencia los responsables del sector y el secretario general de Ateval, Pepe Serna, con el alcalde de Ontinyent y su equipo.

RECONVERSIÓN NO COYUNTURAL

El clúster industrial explorará vías de financiación pública y privada que permitan el sostenimiento de una reconversión parcial y no coyuntural de la actividad textil. "El objetivo no es transformar por completo nuestra actividad, sino lograr una industria versátil que fabrique material sanitario suficiente cuando no haya epidemias, pero preparada para adaptarse a grandes volúmenes con rapidez que garanticen el abastecimiento del país en momentos de crisis sanitarias como la actual", ha expuesto el presidente de Ateval, apuntando países como Israel que no han tenido problemas de suministro porque su industria sanitaria es estratégica.

El Ayuntamiento de Ontinyent lleva días trabajando en esta línea y tiene "a punto" unas ayudas destinadas a facilitar la presencia de firmas textiles locales en ferias y centros de negocios internacionales vinculados con el textil sanitario. Su intención es incentivar y apoyar a las empresas locales en "un subsector que hasta ahora desconocían", en una ciudad de casi 36.000 habitantes que lidera un territorio con importante presencia de empresas textiles.

Ateval se encargará de realizar los estudios, proponer las iniciativas y plantear misiones comerciales como la feria Medica de Dusseldorf, el mayor certamen de material sanitario del mundo. Los empresarios recibirán asesoramiento para adaptar sus empresas a esta nueva línea de negocio, junto a ayudas para editar catálogos y estar presentes en ferias y congresos sanitarios.

"Tenemos que ser capaces de aprovechar esta crisis para no depender de otros países para protegernos y generar empleo en el sector del textil", ha reivindicado el alcalde de Ontinyent.