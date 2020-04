De la Torre agradece las muestras de cariño y asegura que se encuentra bien

Además, De la Torre ha dado las gracias por las muestras de cariño recibidas tras conocerse la noticia: "Me llenan de emoción y de ánimo", ha manifestado.

"Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte", ha escrito De la Torre, en un mensaje en su cuenta en Twitter, recogida por Europa Press.

Han sido miles los mensajes que se han ido sucediendo en las redes sociales tanto de dirigentes institucionales como políticos, representantes del mundo de la cultura y ciudadanos no sólo de Málaga, quienes han deseado una pronta recuperación al alcalde 'popular'.

De la Torre fue operado por los doctores Miguel Ángel Arráez y Guillermo Ibáñez, quienes durante poco más de una hora le practicaron una craneostomía y una evacuación, es decir, han logrado drenar el hematoma -derrame- que el paciente presentaba.

A primera hora de la tarde de este pasado sábado, De la Torre se sometió, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, a una prueba en la que se detectó un hematoma subdural crónico, lesión que con frecuencia tiene su origen en un traumatismo craneal leve previo.

Tras ingresar en CHIP, los médicos informaron a su familia de que el pronóstico era favorable y decidieron someterle a cirugía para resolver el cuadro que presentaba.