Coronavir-Fuentes trabaja con tercer sector, sanitarios y agentes económicos para "no dejar atrás a nadie" tras el virus

En declaraciones a Europa Press Fuentes ha detallado que en una primera ronda ha mantenido encuentros con responsables del tercer sector como la ONCE, Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos o Cermi, entre otros, al tiempo que ha tenido contactos también con responsables del Protección Civil, Guardia Civil y del Ejército.

Tras esta primera ronda el presidente de las Cortes prevé seguir los contactos con los colectivos que trabajan en "primera línea" como pueden ser colectivos sanitarios, tras lo que abordará la situación con los máximos representantes de sindicatos y de la patronal Cecale para abordar también la situación desde un punto de vista económico.

Fuentes ha insistido en la importancia de analizar con todos estos sectores la evolución de la situación en el ámbito social. "Todos los colectivos me trasladan cómo está el sector más desfavorecido que desgraciadamente no tienen un colchón", ha destacado el presidente de las Cortes, quien ha insistido en la importancia de "no dejar atrás a nadie".

"Si dejamos a alguien atrás más tarde saldremos de la crisis", ha considerado Fuentes, quien ha asegurado que sus avances se centran en trabajar en el "día después" con el fin de tener "soluciones" para afrontar esta crisis sanitaria y social.

Para el presidente del Parlamento regional la situación que se ha generado con la expansión del coronavirus va a suponer un cambio social. "No va a ser lo mismo, el día después no va a ser igual", ha manifestado, tras lo que ha detallado que también mantiene contactos con responsables del Gobierno regional y de las instituciones propias de la Comunidad.

Por último, Luis Fuentes ha destacado el trabajo realizado por todos los profesionales y ha brindado su apoyo a quienes "se están volcando" para intentar atajar lo antes posible esta situación. "Gracias a todas las personas que están desarrollando una ingente labor, todo nuestro apoyo", ha concluido.