Coronavirus.- La Policia Local d'Alacant localitza veïns de Madrid, Guadalajara, Valladolid i Alemanya

20M EP

La Policia Local d'Alacant ha imposat en les últimes 24 hores el nombre més alt de sancions en un sol dia, per saltar-se el confinament, després d'intensificar els controls per la Setmana Santa. En total, s'han elevat 142 denúncies en la identificació de 2.818 vehicles i 2.930 persones. Entre els identificats hi ha veïns de Madrid, Guadalajara, Valladolid i fins i tot d'Alemanya.