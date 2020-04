Coronavirus.- Puig demana no caure en la relaxació encara que es veja "una llumeneta a la fi del túnel"

En roda de premsa després d'una reunió amb agents socials, Puig ha posat l'accent que Espanya "encara està en el centre de la pandèmia", per la qual cosa ha cridat a "no baixar els braços" encara que les dades evolucionen favorablement.

"M'espanta molt que hi haja relaxació, perquè la situació encara pot canviar i tornar com fa unes setmanes", ha advertit, apel·lant a la "màxima complicitat de la ciutadania". "Uns quants irresponsables no poden tirar per terra tot l'esforç", ha recalcat en referència als qui se salten la quarantena.

De cara a la tornada a la normalitat, Puig ha defès diferències entre comunitats autònomes i fins i tot entre ciutats i barris. "El model coreà, i el xinés en part, es podrien aplicar; no pot haver-hi una mesura uniformadora", ha sostingut.

La Generalitat centrarà aquesta postura amb la creació d'un grup específic interdisciplinari a partir del 27 d'abril, quan finalitza la pròrroga de l'estat d'alarma, atenent tres factors: el geogràfic, els segments de població i les activitats econòmiques.

Fins aleshores, Puig ha reiterat que "el confinament és l'única proposta raonable", reconeixent que "no hi ha receptes màgiques" i agraint el màxim esforç de la societat valenciana. I ha augurat que el "gran acord valencià" per a la recuperació econòmica es posarà sobre la taula quan toque perquè "ara el combat és la causa comuna contra la pandèmia".

Sobre la possibilitat d'exigir un certificat als treballadors que es reincorporen per a no propagar el virus -com ha plantejat la consellera de Sanitat, Ana Barceló-, Puig ha remarcat que és necessari disposar dels test suficients: "Sota qualsevol circumstància, els treballadors han de tindre l'equipament i la disciplina adequada. Que quede clar que un test no és una vacuna, un test serveix per al que serveix".

PATRONAL I SINDICATS

Per part dels agents socials, el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha fet una crida al fet que empresaris i treballadors tinguen molt clar que el primer és la salut, davant una recuperació "gradual, a poc a poc" en la qual serà necessari "minimitzar els impactes".

Dels sindicats, el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, ha insistit que serà imprescindible la "solidaritat europea" en una recuperació que suposarà "un esforç de despesa pública brutal". "Esperem que el Govern acabe la batalla amb èxit; el pessimisme no aporta res", ha manifestat.

Arturo León (CCOO PV) ha coincidit a apostar per una volta escalonada "amb les màximes garanties de seguretat" per a no donar passos estrictes, cridant a "intentar ser estrictes en el compliment". També ha exigit l'ajuda "determinant" de la UE i "un Estat fort amb capacitat d'estimular l'ocupació".