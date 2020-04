Funcionaris de presons salven la vida a un intern que havia incendiat la seua cel·la de Picassent

L'incident es va produir en el mòdul 19 de la Unitat de Preventius, en el qual en eixe moment hi havia 15 interns classificats en primer grau, que és el que s'aplica als interns més perillosos, en la seua majoria reincidents, que han protagonitzat amb anterioritat greus incidents durant la seua estada a la presó, tals com agressions a treballadors o altres interns, i que han demostrat la seua inadaptació al règim de vida penitenciari.

Sobre les 20.30 hores d'aquest dimecres es va observar que en un dels passadissos de les cel·les hi havia una gran quantitat de fum que impedia completament la visió i que feia molt difícil respirar, ha indicat el sindicat.

Donada la situació, era necessari desallotjar d'eixa zona del mòdul tots els interns, inclòs el que ocupava la cel·la incendiada, un total de set, ha concretat Acaip. Es va procedir a baixar-los a tots al pati per a evitar que pogueren veure's afectats, fins que l'incendi va ser sufocat.

En la cel·la on s'havia originat l'incendi van poder comprovar que l'intern havia calat foc a unes mantes i al matalaf, per la qual cosa, segons Acaip, a més del dens fum també hi havia flames. No obstant açò, IIPP ha desmentit aquest punt.

L'intern presentava símptomes d'intoxicació per fum, per la qual cosa va haver de ser traslladat a l'Hospital General i després va quedar ingressat en la Infermeria del centre penitenciari. Com a conseqüència dels fets, diversos funcionaris presentaven picors en els ulls, nas i gola.

Pel que sembla, l'intern va provocar l'incendi perquè li tragueren d'eixe mòdul a un altre, a causa que tenia problemes amb uns altres en eixe departament. Aquest intern en les últimes setmanes ha protagonitzat diversos incidents a Picassent: amenaçar i escopir a treballadors, amenaces de mort a altres interns, autolesions amb corts en el braç o engolint-se piles i cristalls.