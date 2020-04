Coronavirus.- Calero destaca la conscienciació de la població i nega "afluències massives" a zones turístiques

"La majoria de la població és solidària i responsable i sap que quedar-se a casa és fonamental per a salvar vides", ha indicat Calero en un comunicat, en el qual ha recalcat que, no obstant açò, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat "actuaran en aquells casos en els quals es vulnere l'obligació de confinament".

Des de l'engegada del decret d'alarma, s'han detingut 501 persones a la Comunitat Valenciana i s'han emès 52.531 propostes de sanció per diferents incompliments de l'estat d'alarma.

Gloria Calero ha destacat la tasca de la Direcció general de trànsit que, juntament amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i les Policies Locals, "manté els reforços en les carreteres de la Comunitat Valenciana, les artèries d'eixida de les grans ciutats així com en les zones turístiques per a evitar els desplaçaments no desitjats a segones residències".

"Malgrat el compliment majoritari de l'estat d'alarma i del confinament, sobre la minoria que tracte d'evitar-ho actuaran, com ho venen fent, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat", ha insistit.