Barceló aboga por exigir un certificado a los trabajadores que se reincorporen para no propagar el virus

Barceló, en la rueda de prensa diaria para informar de la evolución de la pandemia en la Comunitat Valenciana, ha señalado al respecto que su opinión personal es favorable a que los trabajadores que vuelvan al mercado laboral conforme avance el levantamiento gradual del confinamiento dispongan de un certificado de que no están contagiados tanto por "su seguridad personal como por la de su entorno".

No obstante, ha señalado que aun no tienen ninguna instrucción del Gobierno al respecto y ha confiado en que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Consejo Interterritorial que celebrarán esta tarde por videconferencia resuelva estas dudas dado que está previsto que el próximo lunes se reanude el trabajo en ciertos sectores salvo en las comunidades autónomas donde es festivo.

Al respecto, ha insistido en que es partidaria de hacer las pruebas a todos los que salgan del confinamiento para "tener la certeza de que los que van a trabajar no están contagiadas". "No podemos volver atrás y debemos garantizar a las personas que salgan del confinamiento toda la seguridad y la certeza de que no están contagiadas para no propagar el virus", ha apuntado.

En se sentido, ha recalcado que para cortar la trasmisión del virus se han "extremado" las medidas de confinamiento, "cada vez mayores controles" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ahora, con el desescalamiento "no se puede volver atrás".