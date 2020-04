Coronavirus.- Municipis costaners valencians arranquen la Setmana Santa "blindats" per a evitar desplaçaments

Un exemple és la localitat valenciana de Xeraco, l'Ajuntament de la qual informa que s'han "blindat els accessos a la platja per a garantir el confinament". Així, la platja de Xeraco romandrà "tancada a qualsevol accés indegut que no estiga justificat en les directrius de mobilitat arreplegades en el decret d'Estat d'Alarma".

"Policia Local i Guàrdia Civil protegiran l'únic punt d'accés a la platja, sent estrictes en el compliment de les normes perquè no anem a permetre que tiren per terra l'esforç i sacrifici de tots els veïns i veïnes de Xeraco que estan sent un exemple de responsabilitat davant la situació de confinament", afig el consistori.

Les precaucions són comunes a diverses poblacions de la Safor i la Ribera Baixa, que en aquests dies, en condicions normals, veurien plenes les seues platges. No obstant açò, a Cullera, les platges ofereixen un aspecte inèdit en trobar-se totalment buides.

Des de l'Ajuntament s'ha llançat un missatge d'agraïment: "No ens cansarem de donar-vos les gràcies per l'enorme esforç que esteu fent complint el confinament. És un gest de disciplina social i responsabilitat que ens ajudarà a superar aquesta situació ben ràpid". "I gràcies a tots els Cossos i Forces de Seguretat que a peu de carrer estan vetlant perquè tot vaja com ha d'anar".

En la província d'Alacant, Benidorm -un símbol del turisme- tanca des de hui i 'sine die' els accessos secundaris a la ciutat per a "major control sobre la mobilitat de les persones" i millor vigilància del compliment de les restriccions de mobilitat aparellades a l'estat d'alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària del coronavirus.

Segons ha precisat l'alcalde, Toni Pérez, només es podrà accedir a la ciutat pels "punts habilitats com accessos obligatoris i que es corresponen amb les cinc entrades principals a Benidorm: les avingudes Vila Joiosa, Joan Pau II, Beniardà, Comunitat Europea i Comunitat Valenciana".

Fora d'aquests punts, "hi haurà una restricció total d'accés a la trama urbana". En aquest dispositiu especial -en el qual col·laboren l'Ajuntament, la Policia Local i Policia Nacional- vé a reforçar els controls sobre la mobilitat que es realitzen des que es va decretar l'estat d'alarma.

Aquest "major control sobre la mobilitat no es fa exclusivament per les persones que puguen vindre a Benidorm a la seua segona residència, sinó també per a vigilar que no es donen desplaçaments no autoritzats per part dels locals o veïns de la comarca", apunta el primer edil.

A Castelló, altres destinacions tradicionals de visitants també han pres mesures. A Peníscola, es realitzen controls policials i s'han col·locat barreres de formigó en els accessos. Els efectius de la Policia Local realitzaran així mateix vigilàncies a les entrades d'establiments com supermercats i farmàcies per a controlar la presència de gent de fora de la localitat.

PLATGES DESERTES

Per la seua banda, la Delegació del Govern central a la Comunitat Valenciana ha distribuït imatges aèries en les quals es pot apreciar els efectes de l'aïllament social amb platges absolutament desertes.

"Així estaven ahir les platges de la Comunitat Valenciana. Gràcies per quedar-se a casa. No estem sols, ens cuidem individualment i així cuidem col·lectivament. #QuedatACasa", afirmen en les seues xarxes socials la institució i la delegada, Gloria Calero.