La venta de monas de pascua cae hasta un 70% y los pasteleros elogian las propiedades del chocolate

"Se venden a cuentagotas. Estos días se trabaja muy poco y algunas pastelerías, de renombre, han tenido que cerrar", ha expuesto el presidente de la Asociación de Pasteleros de Zaragoza y Provincia, Ramón Sorroche.

En declaraciones a Europa Press ha contado que las pocas ventas son de figuras pequeñas y huevos, "nada de monas grandes" y ha comparado que si otros años se venden unas 200 piezas este año apenas han sido 20 unidades en su pastelería ubicada en el barrio zaragozano de Torrero.

"La gente está asustada y no quiere gastar. Miran todo porque el problema sanitario arrastra al otro, el económico, que es para todos. El cliente no gasta por miedo, no sabe qué va a pasar. A mi no me compran y solo hacen dinero las grandes superficies, los artesanos no. Ese es el problema de los artesanos porque el precio no es igual, ni tampoco la calidad, ni el trato".

Este descenso de las ventas también lo ha atribuido a la ausencia de clientela infantil. "Son los niños los que quieren el chocolate y si no salen a la calle, aún hay menos ventas".

"ESTIMULANTE NATURAL"

Ramón Sorroche ha asegurado que desde que se ha decretado el estado de alarma "no llega ni para cubrir gastos" porque el que tiene alguien contratado, además de pagar la seguridad social y la nómina, tiene que afrontar la cuota de autónomos, junto a la luz o el alquiler del local.

En su caso al vender pan mantiene abierto el establecimiento todas las mañanas, como la mayorías de las pastelerías abiertas, y cierran por las tardes. Este servicio de panadería es demandado especialmente por la gente mayor del barrio.

Sorroche ha recordado que abrirán en Semana Santa y ha animado a los zaragozanos a que consuman este producto, propio de estas fechas, porque al estar elaborado con chocolate "les subirá el ánimo" en el confinamiento. "Además de sabroso es un estimulante que les alegrará estos días de tanta tristeza".

Asimismo, ha pedido a los clientes que se acuerden del pequeño comercio porque "es el que se sacrifica para que tengan un servicio cercano y de proximidad".