Pérez dice que es "difícil" que haya muchos fallecimientos por coronavirus en Canarias al margen del sistema

Así lo ha afirmado este miércoles el también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha presidido Ángel Víctor Torres desde las 10.30 horas, donde añadió que no cree que en las islas la cifra duplique a las oficiales, tal y como se habla de otras comunidades.

Como ejemplo puso unos datos del Registro Civil en Santa Cruz de Tenerife -la ciudad más afectada con 665 casos acumulados y 29 fallecidos has la fecha-, que apunta a que en este enero de 2020 hubo 324 inscripciones de fallecimientos frente a los 340 del mismo mes del año pasado; en febrero de 2020 hubo 335 muertos (300 en 2019); y en marzo se registraron 289 fallecimientos (288 en el mismo mes del año anterior.

Por lo tanto, no me atrevió a decir que hay el doble de fallecidos con coronavirus que la cifra oficial aunque matizó que no es "imposible" que el número de muertos sea superior al contabilizado.

"Es difícil pensar que haya muchos fallecimientos al margen del sistema sanitario que hayan muerto y que, al registrarlo, el médico que haya certificado la defunción haya encontrado que puede ser coronavirus, pero no parece posible con estos datos -en relación a los Santa Cruz-", aseveró Pérez.