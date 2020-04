A Pablo Motos se le 'olvida' que robó una televisión en Ikea: "Fue sin darme cuenta"

Entre las entrevistas este lunes en El hormiguero: Quédate en casa de Joaquín Reyes, Mario Vaquerizo y Alaska, Trancas y Barrancas quisieron hacerles un test a sus compañeros en la mesa el programa: Pablo Motos, Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita.

En la sección 'El test del canalla' les hicieron algunas cuestiones personales en las que tenían que responder sí o no. "Queremos ver vuestro lado oscuro y os haremos preguntas para ver qué nivel de canallitas sois", afirmó Trancas.

La primera fue: "¿Alguna vez habéis hecho un simpa?", quiso saber Trancas. Mientras Piedrahita y El Monaguillo contestaron afirmativamente, Motos y Marron contestaron que no.

Plató de 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

El mago comentó que "tardaban tanto en traerme la cuenta, que me consideré invitado. La pedí como 30 veces y pensé que no la querían traer. Salí y no miré atrás".

"Estaba en Eurodisney con mi hija en una tienda de recuerdos mirando unos llaveros. Al salir, mientras andábamos por el parque, miré a mi hija y llevaba un peluche de Pluto enorme", recordó El Monaguillo.

Y continuó diciendo que "le dije a mi hija que dejáramos el muñeco en una atracción, haciendo cola. Me daba miedo porque llevaba la alarma puesta. Fue un simpa sin darme cuenta".

Entonces Piedrahita corrigió a su jefe: "Tu Pablo, ¿nunca has hecho un simpa? Diré solo una palabra: Ikea". El presentador exclamó: "¡A sí! ¿Qué fue?".

Luis Piedrahita, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

El colaborador comentó que "tú llevabas en la parte de abajo del carrito unas estanterías o un televisor, ahora dudo". Motos le dijo que esa la segunda opción y afirmó que "ahora me acuerdo".

"Lo cuento porque no me di cuenta. En la parte de arriba del carro llevaba todo lo que iba a comprar y no me percaté de lo que había abajo. Al salir lo vi" y aclaró que lo hizo sin querer.