Joaquín Reyes, en 'El hormiguero': "En el confinamiento estoy 'obligando' a mis hijos a portarse mal"

Asegurándose las risas, y antes de hablar este lunes con Mario Vaquerizo y Alaska, Pablo Motos conectó en El hormiguero: Quédate en casa con Joaquín Reyes para que el cómico le contara que está haciendo durante el confinamiento por Covid-19.

"Tienes dos hijos, lo que podríamos llamar una multitud, ¿cómo van de energía? ¿Son tranquilitos o de los que se suben al sofá y muerden los cojines?", le preguntó Motos a su invitado.

"De hecho, a veces les 'obligo' a portarse mal, llegan y me piden las cosas por favor, y no, quiero un poco de jaleito", afirmó el cómico.

"Son muy educados. El otro día vi a la chiquilla con un libro se lo quité de un manotazo. Le dije que se pusiera a ver vídeos de Tik Tok", añadió mientras estallaban las carcajadas en el plató del programa.

"Edúcalos que si no, van desfasados con los de su edad", comentó la hormiga Trancas. "Que libro ni qué libro... me dijo que era una novela juvenil y se la rompí", señaló en tono de broma Reyes.

Escribiendo una novela en la cuarentena

Entonces el presentador aprovechó y le preguntó: "¿Tú no estabas escribiendo una novela?". El cómico comentó que "si, iba dándole largas a mi agente editorial porque le decía que no me daba tiempo".

"Pero ahora con la cuarentena la tienes que hacer, me dijo", señaló Reyes. "Es de aventuras, como Rojo y negro, pero en La Mancha. Cuidado que llevo cuatro años escribiéndola y ya tengo 25 paginazas", añadió aguantando la risa.

"¿Y sabes ya como acaba o vas improvisando?", quiso saber Trancas. "Lo primero que he escrito es el final. Hay amor, aventuras... de todo lo que nos gusta a nosotros. A veces lloro escribiéndola", señaló, concluyendo con humor su intervención.