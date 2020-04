Mario Vaquerizo aparece irreconocible en 'El hormiguero: Quédate en casa'

El hormiguero: Quédate en casa comenzó la semana conectando este lunes con uno de sus antiguos colaboradores, Mario Vaquerizo, que junto a Alaska repasaron con Pablo Motos, Marron, Luis Piedrahita y El Monaguillo como llevan la cuarentena por la alerta sanitaria por el coronavirus.

Pero nada más comenzar al videollamada hubo algo que llamó la atención de los presentes en el plató de Antena 3 y de los espectadores, la nueva imagen que tenía el vocalista de Nancys Rubias.

"¿Qué te ha pasado Mario, que se te ha pegado la pelusa de debajo del sofá?", le preguntó Trancas nada más verle. Vaquerizo le respondió que "ahora he decidido ser un macho con barba", mientras Marron añadía que "te estás convirtiendo en Lobezno". El cantante le dijo: "O un náufrago, según se mire".

Alaska, por su parte, comentó que "pareces un personaje de Forges", pero su marido preguntó: "¿Quién es Forges?", a lo que la cantante le dijo: "Déjalo", con una sonrisa en la cara.

Trancas quiso saber si: "Olvido, ¿a ti te gusta la barba o le prefieres afeitadito?", a lo que ella respondió que "a mí me gusta la barba, pero Mario no". Entonces Vaquerizo intervino: "No la hagas caso, desde que estamos juntos no nos entendemos nada".

Trancas, Mario Vaquerizo y Alaska, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

También admitió que "es la primera videollamada que hago en televisión, soy una mujer macho del siglo XX y no sabía que iba a adaptarme tan rápido a las nuevas tecnologías del siglo XXI". Y añadió que "es verdad que tengo a mi mujer, que es más lista que yo, y me dice como tengo que hacer estas cosas".