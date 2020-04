Coronavirus.- Salar contabiliza dos positivos en el pueblo y pide persistir en las medidas de seguridad

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde de Salar, Armando Moya, después de que el Ayuntamiento, a través de su perfil oficial de la red social Facebook, haya informado este lunes de que tiene conocimiento de la aparición de un segundo caso de coronavirus en el municipio, "en tratamiento" y en buen estado. "Todo nuestro apoyo a él o ella y a sus familiares para que se recupere pronto", destaca este mensaje, que pide "seguir extremando las medidas de seguridad y permanecer en nuestros domicilios por el bien de todos".

Este pasado domingo, en otro mensaje en esta red social, en el que constataba solo el primer positivo, el Ayuntamiento indicó que la Policía Local ha observado que algunos vecinos, "amparándose en ir a comprar o a la farmacia, salen más de una vez al cabo del día de sus domicilios", arriesgándose a ser sancionados con multas que van "desde los 600 euros hasta los 6.000".

Trasladaba su apoyo al primer vecino afectado y a su familia, e informaba de que el resto de casos sospechosos habían dado negativo en la prueba de Covid-19. "No podemos ni debemos estigmatizar a los enfermos ni a sus familiares, está enfermedad no elige a nadie", señalaba, a la par que pedía no hacer "caso de los bulos ni de las noticias sin confirmar".

"El Ayuntamiento es al primero que las autoridades sanitarias le transmiten la realidad sanitaria de nuestro pueblo, por lo que sólo los comunicados y los mensajes que transmitimos por los canales de información habituales son la realidad", agregaba.

En este contexto, el alcalde ha valorado este lunes que, en líneas generales, el pueblo, que no está en las cifras de afectados de otros municipios del Poniente, está cumpliendo las medidas establecidas por el estado de alarma, y ha destacado las labores de desinfección y limpieza en profundidad puestas en marcha. Asimismo, Moya ha resaltado la implicación de la población en la elaboración de mascarillas de protección.