Marta López, la novia de Kiko Matamoros, salta por primera vez a los medios para protagonizar una bronca con Adara

La entrevista de Adara en Sábado Deluxe no solo dejó el ataque de ansiedad que le dio a la ganadora del último Gran Hermano VIP. Además, nos dejó un hito, la primera incursión en los medios de Marta López, la novia desde hace un año de Kiko Matamoros.

Lo hizo en forma de llamada telefónica, para defenderse de unos comentarios que previamente había dicho la propia Adara en su duro enfrentamiento con el colaborador.

Así, la novia de Matamoros entró por teléfono por primera vez en un programa del corazón. López le quiso dejar las cosas claras a Adara y le pidió que no la utilizara para atacar a Kiko.

"Si estuviera loca por entrar habría aceptado las 20.000 ofertas que me han hecho"

"No soy de este medio ni quiero serlo. Yo a ti no te conozco Adara, no ataques con otra persona si te esta atacando mi pareja, no me debes faltar el respeto para defenderte a ti", le dijo la joven modelo. Se refería a un comentario previo de la exazafata sobre unas supuestas operaciones estéticas a las que la modelo se habría sometido.

Después, vinieron una serie de ataques de una a la otra. El enfrentamiento se apagó con unos comentarios de Adara sobre Marta. "Para no gustarte la tele, te ha faltado tiempo". La modelo quiso puntualizar: "¿Pero como puedes decir eso si llevo un año con mi novio y es la primera vez que entro en la tele? Si estuviera loca por entrar habría aceptado las 20.000 ofertas que me han hecho".