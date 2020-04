Los contagiados deben extremar su limpieza bucal y lavar el cepillo de manera profunda, según experto

Nunca compartir el cepillo, cambiarlo de manera regular o limpiarlo poniéndolo en remojo en una mezcla de agua con algo de lejía son algunos de los consejos más importantes para proteger a los que te rodean, explica el doctor, que ha realizado desde que comenzó el Estado de Alarma una conferencia 'on line' a este respecto así como un documento con recomendaciones.

La limpieza con lejía supone sumergir el cepillo en un vaso con una solución a base de hipoclorito de sodio (lejía) -hay que diluir 1 parte de lejía en 100 de agua- durante 30 minutos, para luego aclararlo con agua y dejar secar.

Rodríguez explica que los cepillos de dientes "pueden contaminarse con los microorganismos presentes en la cavidad bucal" y que "la retención y la supervivencia de microorganismos en este después del cepillado representa una posible causa de contaminación de la boca".

CAMBIAR CON FRECUENCIA DE CEPILLO Y TIRARLO AL SUPERAR EL VIRUS

"El uso prolongado del cepillo de dientes facilita la contaminación" y estos microorganismos "crecen y florecen en condiciones cálidas y húmedas". Por eso y dada la situación actual, "mantener una excelente higiene personal nunca ha sido tan importante". Tras pasar la enfermedad, incide, "no olvides que el cepillo lo tienes que cambiar".

El doctor, además de lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar gel desinfectante cuando esto no sea posible, dice que es vital otras precauciones como cerrar la tapa del inodoro antes de descargar agua.

BAJAR LA TAPA DEL INODORO

"Donde guardes tu cepillo de dientes es muy importante. Si almacenas tu cepillo en cualquier lugar cerca del inodoro, cada vez que alguien tira de la cadena, parte del aerosol saldrá volando del inodoro y caerá sobre tu cepillo de dientes y se han realizado estudios que sugieren que el virus se puede propagar a través de la materia fecal", incide. Por lo tanto, recomienda que el cepillo "esté a una distancia segura del inodoro", o mejor aún, "cerrar la tapa antes de descargar".

Además, pone también el foco en los enjuagues, usar una pasta dental con flúor al menos una vez al día y usar todos los días cepillos interdentales o hilo dental. Sobre los enjuagues, que hay que usar sin diluir, recomienda aquellos que contengan yodopovidona (0,2 - 1%), cloruro de cetilpiridinio (0,05 - 0,1 %), peróxido de hidrógeno (1%) y aquellos que contienen aceites esenciales y alcohol.

VISITAS AL DENTISTA, SOLO PARA URGENCIAS

Sobre las visitas al dentista, recomienda hacerlas de manera regular, pero durante lo que dure la incertidumbre por el Covid-19 es "mejor tratar sólo las urgencias" por la especial cercanía entre doctor y paciente, así como por los aerosoles.

La limpieza regular del baño es también clave, así como de toallas y otros artículos. "Nuestra salud bucal siempre debe ser una prioridad. No olvides los hábitos simples del día a día que te ayudarán a mantener una boca saludable. Bebe mucha agua y reduce la cantidad y la frecuencia con que consumes alimentos y bebidas azucarados", concluye.

Héctor J. Rodríguez Casanovas es odontólogo por la Université Paul Sabatier (Toulouse), Master of Sciences in Periodontics University of Texas HSC (Houston), doctor en Odontología por la Universidad del País Vasco y responsable del proyecto