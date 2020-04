La enseñanza 'on line', un cambio hacia una "cultura de la pedagogía digital"

20M EP

La docente del curso Google for Education (de la Universidad Internacional de La Rioja), María Jesús García, ha resaltado cómo impartir clase 'on line' debe sustentarse en toda una "cultura de la pedagogía digital" y no pensar sólo en un cambio de escenario del aula al hogar.