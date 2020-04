El Consell adapta el procés d'admissió del curs 20-21 a l'estat d'alarma i manté subvencions a cultura i esport

Segons ha explicat la portaveu del Govern valencià, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior a la seua reunió, en l'àmbit educatiu, el decret llei incorpora les disposicions normatives necessàries per a "adaptar el procés d'admissió a les circumstàncies excepcionals i de confinament derivades de l'estat d'alarma".

Per açò, s'adapta la participació dels òrgans col·legiats, i es prorroguen pel pròxim curs les àrees d'influència vigents en l'actual curs a l'efecte d'escolarització.

A més, el procediment d'admissió en les etapes d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP per al pròxim curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica, per a evitar així tràmits presencials. No obstant açò, hi haurà punts d'atenció a l'usuari per a les persones que no disposen de mitjans electrònics.

Oltra ha matisat que el fet de publicar aquest decret "no significa que es done per amortitzat el curs actual", sinó que es busca que "dins de l'extraordinari de la situació, el decret d'admissió del pròxim curs no es veja afectat".

"El que es done per amortitzat o no el curs actual es farà segons evolucione la situació, si quedaran dies lectius al final. Dependrà de les pròrrogues de l'estat d'alarma", ha manifestat.

PRÒRROGA PER ALS PROGRAMES D'EDUCACIÓ PLURILINGÜE

Així mateix, el decret llei estableix la pròrroga d'un any en la implantació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) en ESO, Batxillerat, FP i Formació de Persones Adultes, en compte de realitzar-se el curs 2020-2021 com contempla la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat.

Per tant, tots els centres educatius de Secundària, Batxillerat, FP i FPA del sistema educatiu valencià, durant el pròxim curs 2020-2021, "mantindran els mateixos programes lingüístics que han aplicat aquest curs".

Aquesta pròrroga s'adopta perquè les mesures de contenció vigents per a fer front a la Covid-19, "impossibiliten l'elaboració, modificació i aprovació dels projectes lingüístics de centre (PLC) abans del procés d'admissió". "Es considera fonamental garantir la participació dels membres de cada consell escolar de centre en condicions presencials per a realitzar les votacions del PLC per majoria de 2/3 i aquesta condició en aquests moments és inviable", ha indicat el Consell.

Aquesta circumstància, així com les tasques extraordinàries assumides pels equips directius i pel conjunt de la comunitat educativa, derivades del canvi temporal al model de formació a distància, fan aconsellable la pròrroga dels projectes lingüístics de centre (PLC) vigents i la modificació del calendari d'aplicació de l'esmentada llei.

ESCOLARITZACIÓ EN INFANTIL

D'altra banda, i per a assegurar el foment de l'escolarització en el primer cicle d'Educació Infantil, el decret llei contempla una ajuda extraordinària destinada tant a les escoles infantils 0-3 privades, com les escoles infantils municipals per la mateixa quantitat que reben amb el Bo Infantil.

Aquesta mesura té com finalitat contribuir al manteniment de la xarxa de centres educatius de 0 a 3 anys, per a garantir, quan s'alce la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial, l'oferta de places escolars subvencionades per a la continuació del curs escolar i l'inici del curs 2020-2021 en aquesta etapa educativa.

Un altre aspecte rellevant de la nova norma és que, malgrat la suspensió temporal de l'activitat acadèmica presencial, l'alumnat beneficiari de l'ajuda de transport escolar individual reba el seu import íntegre.

La Conselleria abonarà a les famílies totes les ajudes individualitzades de transport escolar concedides per al curs 2019-2020 per a l'alumnat que no pot ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que es trobe escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle (3 a 5 anys), Primària o ESO i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

Aquesta mesura s'adopta perquè "s'entén justificat pels beneficiaris el compliment de la finalitat per a les quals es concedeix l'ajuda, encara que els dies de no assistència a classe, durant el període de suspensió de l'activitat educativa presencial conseqüència de l'emergència sanitària, suposen més del 20 % del total de dies del curs escolar".

16,2 MILIONS D'AJUDA DIRECTA A LA CONCERTADA

Amb l'objectiu de garantir en l'inici del curs 2020-2021 en els centres educatius concertats, es manté per al pròxim exercici, en forma d'ajuda extraordinària directa, la dotació de recursos destinats a la inclusió educativa i a la lluita contra l'abandó escolar del Programa d'actuació per a la millora (PAM) que han rebut en l'actual curs. En total, segons ha dit Oltra, aquestes ajudes ascendiran a 16,2 milions d'euros.

Igualment, una d'aquestes ajudes extraordinàries directes permetrà consolidar de cara al pròxim curs la dotació i les places docents atorgades a l'ensenyament concertat en la convocatòria del PAM per a aquest curs. En total aquesta doble línia d'ajudes del PAM suma una inversió de 15,48 milions d'euros.

CULTURA I ESPORT

D'altra banda, a més d'engegar mesures que afavoreixen la reprogramació i la reactivació d'activitats i d'esdeveniments culturals i esportius, en les quals ja es treballa, resulta necessari adoptar mesures de flexibilització en els procediments d'execució i justificació de les activitats subvencionades.

L'objectiu d'aquestes mesures és afavorir la justificació i el pagament de despeses ja efectuades quan l'activitat haja quedat frustrada per la declaració de l'emergència sanitària i les mesures de contenció adoptades davant la Covid-19.

Suposa, en definitiva, que no es perda el dret a percebre la part de la subvenció que justifique el treball ja realitzat amb la concessió de l'ajuda per a activitats culturals i esportives, encara que no es puga complir l'objectiu final de la subvenció.

D'aquesta manera, es contribueix a conservar els llocs de treball i mantindre la viabilitat econòmica de les empreses culturals i creatives en el cas de l'àrea de Cultura; així com de les federacions, esportives, clubs i entitats esportives o administracions locals en el cas de l'àrea d'Esport, que comptaven amb ajudes per a organitzar esdeveniments esportius.