Ayuntamiento no cobrará las escuelas infantiles municipales y Barakaldo Kirolak durante el aislamiento

20M EP

El Ayuntamiento de Barakaldo no cobrará las mensualidades de los servicios municipales que no está pudiendo ofrecer debido a la orden de confinamiento decretada por la pandemia del coronavirus, de forma que la factura del mes de abril no se emitirá ni en las Escuelas Infantiles Municipales ni en los abonos de Barakaldo Kirolak.