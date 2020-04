La bronca de Kourtney y Kim Kardashian que acabó en agresión y espantada

Las mujeres de la familia tienen su propio reality show, llamado Keeping Up With the Kardashians y la próxima será la temporada 18. Demasiado incluso para personas que han hecho de la exposición pública su modo de vida.

El adelanto de esta nueva temporada, que se estrena este mismo jueves en EE UU, viene caliente. En el vídeo que se ha difundido para la promoción se puede ver la gran discusión que han tenido Kourtney y Kim Kardashian, en lo que, además, habría supuesto que Kourtney abandonara el programa tras muchas temporadas odiándolo.

¿Creeis que quiero estar en este ambiente negativo con vosotras todos los días?", dice en el vídeo Kourtney, de 40 años, a sus hermanas Kim, de 39 años, y Khloé Kardashian, que en las entrevistas personales que les hacen asegura que llegó a la ira por la "puñetera actitud de sus hermanas".

En otra secuencia, supuestamente fuera de cámaras, se oye a Kim intentar congraciarse, a lo que Kourtney responde: "No quiero estar cerca de tu gordo trasero, ¿de acuerdo?" Yo no".

Khloé dice en un aparte que "Kim y yo estamos realmente sorprendidas de cómo las cosas se intensificaron tan rápido. No sabemos de dónde viene todo esto. Sabemos que ha habido fricciones recientemente, pero no creo que ninguna de nosotras supiera que era tan fuerte. Es realmente sorprendente que haya ido tan lejos ".

Al final del vídeo puede verse a Kim Kardashian con un gran arañazo en la espalda, mientras se lo curan.

Varias de las hermanas han confesado en diversos programas que Kourtney ha dejado el programa, porque la hacía infeliz grabarlo.