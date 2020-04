Recomanacions, booktubes i material en línia: editorials valencianes celebren el Dia del Llibre Infantil

Un exemple és la iniciativa de Bromera i Algar (en valencià i castellà), que proposen fer booktubes, "una manera senzilla de reconciliar tecnologia i llibres especialment atractiva per a professorat i alumnat".

Així, es convida als més xicotets a realitzar les seues recomanacions literàries, un incentiu per a llegir, alhora que es practiquen altres habilitats, com l'expressió oral, la preparació d'un discurs coherent o aprendre a parlar "en públic", destaquen els responsables de la iniciativa.

Entre les novetats que presenten en el seu catàleg figuren, entre unes altres, 'Iaios, piranyes i altres històries', un àlbum de Rocío Bonilla que rendeix tribut als avis; o 'Geografía bajo el ombligo. Sexología para todos los gustos', de Valentín Coronel Martínez, una obra dirigida a adolescents que sorgeix en un moment "en el qual hi ha de tot -youtubers, influencers i amistats canalles- però hi ha una sorprenent desinformació sexual que existeix entre la gent".

Per la seua banda, des de Tàndem Edicions recomanen la seua col·lecció 'Conéixernos', una sèrie "divulgativa i divertida" per a estudiants de Primària que els seus dos primers títols, de Teresa Gregori, tracten la fauna i els monuments valencians.

En Edicions del Bullent s'uneixen a la commemoració del Dia del Llibre Infantil i Juvenil animant els menors a dibuixar i a acolorir les il·lustracions de Dani Cruz per a la rondalla 'Esclafamuntanyes!'. De la seua oferta infantil, destaquen l'obra 'Tafaner i la lluna', de Mati Calvo i destinat a lectors a partir de 6 anys.

L'Editorial Sargantana proposa dos llançaments. D'una banda, 'Un estiu espacial', un conte de Carmen Alcayde, il·lustrat per Mamen Marcén, en el qual un destarifat científic ensenya com transformar en invents meravellosos el que uns altres ja no volen.

CONTES CLÀSSICS SENSE SEXISME

Una altra novetat és 'Cuentos clásicos para niñas de hoy', de Javier León Sorribes, una adaptació lliure de les històries clàssiques que l'autor proposa manera de versió no sexista.

En una línia similar, Edicions 96 publica 'SuperLola', de Gema Otero i Juan Antonio Muñoz, que abunda en el missatge que no totes les xiquetes són iguals, i 'Lalo, el príncep rosa', on els mateixos autors recalquen igualment que no tots els xics són iguals.

En Sembra Llibres es mostren convençuts que "la millor aventura és la imaginació" i insten a passar el confinament "viatjant a mons increïbles, aventures que ens fan créixer i que ens toquen el cor". Per a açò, i amb motiu del centenari de Gianni Rodari, publica una de les seues obres més populars: 'Els aventures d'en cebeta', una divertida faula contra l'opressió protagonitzada per fruites i verdures.

Media Vaca ofereix en el seu catàleg títols com 'No tinc paraules', d'Arnal Ballester; 'Alfabeto sobre la literatura infantil', de Bernardo Atxaga amb il·lustracions d'Alejandra Hidalgo i '100 Greguerías ilustradas', de Ramón Gómez de la Serna a càrrec de César Fernández Arias, entre molts altres.