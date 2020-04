Paro.- Los desempleados aumentan en 8.252 en Galicia en marzo, casi un 5% más, hasta 174.481 personas

Según los datos que publica este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado en la Comunidad gallega en el tercer mes de 2020 alcanza en total a 174.481 personas. Así, son 3.640 más con respecto al mismo mes de 2019 (+2,13%).

De tal forma, Galicia retrocede a cifras de hace más de un año, ya que no había un volumen de paro registrado similar desde enero de 2019 (174.800 por entonces). Además, no se incluyen a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

El número de parados en España se disparó en 302.365 en marzo (+9,3%), su mayor repunte en cualquier mes de toda la serie histórica, debido a la crisis originada por el coronavirus.

El volumen total de parados alcanzó así al finalizar marzo la cifra de 3.548.312 desempleados, la más alta del registro desde abril de 2017.

Trabajo ha señalado que el Covid-19 ha cambiado la tendencia de la evolución del paro con la que se había iniciado marzo, ya que en los doce primeros días del mes el paro sólo subía en 2.857 personas.

PONTEVEDRA ENCABEZA EL ALZA

Por provincias, en Galicia, el mayor repunte (+5,6%) se produce en Pontevedra, con 3.650 parados más. En A Coruña, hay 2.889 desempleados más respecto a febrero (+4,34). En Ourense, se incrementa en 925 personas (+5,03). Y en Lugo, son 788 más (+4,84%).

En términos interanuales, A Coruña cuenta con 2.011 parados más que en marzo de 2019; seguida de Pontevedra (871 más); Lugo (701 más) y Ourense (57 más).

En Galicia, el desempleo afecta a 75.507 hombres y 98.974 mujeres. Del total, 8.480 son menores de 25 años (4.314 varones y 4.166 mujeres).

MAYOR IMPACTO EN SECTOR SERVICIOS

Por actividad económica, el crecimiento del desempleo se concentró en marzo en el sector servicios, que acumuló 6.619 parados más hasta 121.606. También creció en la construcción en 830 (14.443 en total) y en la industria (748 más hasta 19.045). En cambio, bajó en un sector considerado como esencial durante el estado de alarma como es la agricultura, con 79 desempleados menos (son un total de 5.950).

El colectivo de personas sin empleo anterior vio crecer su número en 134 personas, de modo que alcanza las 13.437, de ellas 1.019 de menos de 20 años. Son 4.503 hombres y 8.934 mujeres.

El desempleo entre extranjeros asciende a 11.289 personas, 6.757 de ellas correspondientes al sector servicios, 682 en la industria, 2.522 sin empleo anterior y 696 en la agricultura.

La cifra de demandantes no ocupados subió en 8.534 personas respecto al mes anterior, un 4,81%, hasta 186.119. Son 4.225 más que un año antes (+2,32%). En total, Galicia contabilizó 233.977 demandantes, 25.169 de ellos ocupados y 22.689 que indicaron en su solicitud condiciones especiales de trabajo.

LA CONTRATACIÓN SE HUNDE

Mientras, la contratación bajó en marzo en 16.515 firmas en comparación con febrero, un 22,80%, hasta 55.917 contratos. Son 19.618 menos que un año antes (-25,97%).

La contratación cae en todas las provincias gallegas, especialmente en A Coruña y Ourense, casi un 26%. El retroceso es del 23% en Lugo y del 19% en Pontevedra.

En el conjunto de la Comunidad, los contratos indefinidos, 6.391, disminuyeron en 1.265 respecto al mes anterior (-16,5%); mientras que los temporales descendieron en 15.250 (-23,5%), hasta 49.526. El acumulado refleja que, de 214.205 contratos, el 10,55% son indefinidos (22.608) y el 89,45% temporales (191.597).