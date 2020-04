Fran Perea rescata una de sus canciones, hace una "versión de confinamiento" por el coronavirus y triunfa en las redes

Fran Perea estrenó el mes de abril como el resto de los españoles, aislado en su casa por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, el actor y cantante está siendo tendencia en Twitter en las últimas horas porque ha decidido rescatar uno de sus temas más conocidos, La vida al revés.

Y no solo eso, sino que ha lanzado su propia "versión de confinamiento", como él mismo la ha definido: "En estos días me venía muchas veces a la cabeza el estribillo de esta canción. Much@s por las redes mencionabais el tema y me pedíais una versión de ‘confinamiento’. Así que, @marcuscarus @elias_vic @LunaSamos y yo aportamos aquí nuestro granito de arena. ÁNIMO", escribió el intérprete en las redes sociales.

En estos días me venía muchas veces a la cabeza el estribillo de esta canción. Much@s por las redes mencionabais el tema y me pedíais una versión de ‘confinamiento’. Así que, @marcuscarus@elias_vic@LunaSamos y yo aportamos aquí nuestro granito de arena..



ÁNIMO#LaVidaAlRevéspic.twitter.com/R0ZbJ0d58k — Fran Perea (@frnperea) April 1, 2020

Un gesto que le ha llevado al primer puesto de las tendencias en la red del pajarito, donde sus seguidores -y los que no también- han aplaudido a Perea por muchos motivos. Entre ellos, haberlos permitido "volver a la infancia" o "vivir de golpe la nostalgia".

Menuda vuelta a la infancia me has hecho tener, lloro 🥺 — Iris 💙 (@AwesomeeIris) April 1, 2020

Me ha venido toda la nostalgia de golpe 😭 — Mireia 🧜🏼‍♀️🤍 (@mireiaok) April 1, 2020

Joeee... me dispongo a abrir el Spotify y escucharla enteraaaa 😭 — airi ✨ (@airiKozuki) April 1, 2020

¿Por qué él está igual y yo me sigo sabiendo las canciones?? 😅💚 — Raquel Martí (@Raaqui) April 1, 2020