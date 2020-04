Madrid descarta, de momento, llevar pacientes a otras comunidades

El Ministerio de Sanidad abrió la puerta esta semana a los traslados de pacientes entre regiones, principalmente para reducir la presión sobre las unidades de cuidados intensivos más saturadas. La Comunidad de Madrid, la primera en volumen de contagios y la segunda en número de camas ocupadas en los hospitales, descartó este miércoles esta posibilidad, al menos de momento.

"Tal como están yendo las cosas, el sistema sanitario madrileño es capaz de absorber a todos los pacientes que necesitan hospitalización y atención", dijo este miércoles el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado. Hoy por hoy no está sobre la mesa, insistió el dirigente, que sin embargo dejó la puerta abierta a esta medida "si la situación se agravara". En este caso, el Gobierno PP-Cs "no descarta ninguna posibilidad", aseveró Aguado.

Los datos más actualizados de Sanidad, facilitados este miércoles por la mañana, no parecer indicar que Madrid vaya hacia un escenario peor que el de las últimas semanas. Las cifras apuntaban a una estabilización en la cifra de ingresos en UCI. De acuerdo con el ministro Salvador Illa, estos datos no se deben a que no haya habido nuevas hospitalizaciones de pacientes graves, sino a que estas se han compensado con altas o fallecimientos.

Las primeras superan ya en Madrid las 10.800 desde que empezó la crisis sanitaria, mientras que los segundos se situaron este miércoles en 3.865, tras registrarse entre el martes y el miércoles 265 decesos.

Respecto al material sanitario, este miércoles ha llegado a Madrid material sanitario de protección adquirido por la Comunidad. De los dos aviones que iban a aterrizar en Madrid la semana pasada con material adquirido en China y valorado en más de 23 millones de euros no se sabe nada nuevo, salvo que "no están en suelo español" y que el Gobierno regional informará de su llegada cuando esta se produzca, según dijo este miércoles Ignacio Aguado.