Illa advierte a la Generalitat de que los ingresos en UCIs no pueden discriminar a los pacientes por su edad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dejado claro este miércoles su disconformidad con el protocolo de la Generalitat de Cataluña, que estaría aconsejando excluir del ingreso en las UCIs a personas mayores de 80 años al recordar que los ingresos en las unidades de cuidados intensivos deben determinarse en base al cuadro clínico del paciente y no en función de su edad.

"Las decisiones terapéuticas se hacen en base a protocolos clínicos establecidos y no tienen en consideración la edad, sino el cuadro clínico del paciente, independientemente de su edad", ha dicho Illa, desautorizando así los planes del Govern para evitar el colapso de sus UCIs, tras el nuevo incremento de ingresos que ha vuelto a registrarse este miércoles en Cataluña.

En su casi diaria rueda de prensa en Moncloa, Illa ha reiterado el análisis que hace el Gobierno sobre situación actual de la pandemia, que el Gobierno cree que ha entrado en una fase de "estabilización", con una ralentización general del número de pacientes y de fallecidos.

"Las medidas que se adoptaron están funcionando", ha dicho el ministro, que este jueves volverá a comparecer en la comisión de Sanidad del Congreso para dar cuenta ante los grupos parlamentarios de la evolución del Covid-19 y de las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno.

Ocupación de las UCIs

Sin embargo y como advierten las autoridades sanitarias desde hace días, en la situación actual sigue preocupando el elevado nivel de ocupación de las UCIs, que ha llevado a que Cataluña haya empezado a priorizar los ingresos de la población menor a 80 años, algo que Illa ha censurado.

Los datos de este miércoles hacen pensar que el problema de saturación se está trasladando de la Comunidad de Madrid a Cataluña. En las últimas 24 horas no se han registrado movimientos en las UCIs madrileñas, algo que, según el ministro, no se debe a que no haya habido nuevos ingresos de pacientes graves, sino a que estos se han compensado con altas o fallecimientos en las últimas 24 horas.

En todo caso, el Ministerio de Sanidad continúa "preparado" para el momento en que alguna comunidad autónoma reclame el traslado a otra de pacientes en UCI, algo que Illa ha dicho que de momento no consta ningún caso.

Además, de un eventual movimiento de pacientes, el ministro ha apuntado a otra posibilidad, que se estudiaría "siempre conforme a lo que sea más beneficioso para el paciente", para trasladar equipos médicos, algo que si se ha hecho ya, y no al paciente mismo de un territorio a otro.