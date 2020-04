Coronavirus.- La Comunitat Valenciana espera el vol "més important" de la Xina amb 60 tones de material

Puig ha insistit que no pot comprometre's a l'arribada de cap tipus de material per l'"estrés" del mercat xinés, encara que ha destacat el bon funcionament dels canals oberts per la Generalitat. "Ja veurem", ha subratllat als periodistes en roda de premsa telemàtica.

La setmana passada va arribar el primer avió de la Xina amb quatre milions de mascaretes i material compartit amb Castella i Lleó, després del que aquest dimarts van arribar dos: un via Zaragoza i un altre via Barcelona amb un milió de mascaretes, 100.000 EPI (equips de protecció individual) i 100.000 ulleres, entre altres elements.

El pròxim enviament té eixida a Shangái aquest dissabte i arribarà previsiblement el próxim dilluns a la Comunitat Valenciana, amb 700 metres cúbics i 60.000 quilos de material. "Tenim confiança perquè sabem com s'estan disposant les caixes, però encara no tenim el control garantit de quins subministraments seran", ha apuntat Puig, reconeixent que la voluntat és que hi haja respiradors.

El Consell manté altres canals i està en contacte amb Ford i empreses valencianes que ja estan en procés de producció. En el cas de Power Electronics, hi ha "voluntat de cooperació" per a la fabricació de respiradors, encara que Puig ha remarcat que certificar aquest material és més complicat que els gels o mascaretes. "Volem que Espanya tinga respiradors suficients i per açò busquem en tots els àmbits", ha insistit.

També ha garantit que "en la mesura del possible" hi haurà cooperació amb altres comunitats autònomes, si bé aquesta operació anomenada 'Ruta de la seda' no hi ha cap col·laboració prevista. "De moment ens estem plantejant aquesta acció en perspectiva valenciana", ha asseverat, recordant que està en contacte amb altres presidents autonòmics.

REFORÇ DE METGES CUBANS

D'altra banda, preguntat per la possibilitat que s'incorporen mèdics cubans a la Comunitat Valenciana, Puig ha indicat que és un reforç que estan "explorant" mentre busquen la interlocució adequada amb els governs d'Espanya i Cuba. "En qualsevol cas, volem que no tinga cap tipus de contraindicació o conflicte", ha precisat.