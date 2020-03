El dispositivo municipal de emergencia de Alhaurín de la Torre actúa en varias zonas por las lluvias

El dispositivo del Ayuntamiento, compuesto por Policía Local, Protección Civil, Servicios Operativos y Bomberos, con el apoyo también de la Guardia Civil, ha actuado en varias zonas debido a las precipitaciones.

Según han indicado desde el Consistorio en un comunicado, las infraestructuras hidráulicas emprendidas en los últimos años y meses "han respondido muy positivamente y la rápida actuación de los efectivos han podido atender las incidencias surgidas con rapidez y eficiencia".

Han señalado que como es habitual en estos periodos de fuerte lluvia, el paso de Zamorilla sobre el arroyo del Valle tuvo que ser cortado, debido a que la crecida del caudal invadió la calzada. Este trazado, que une El Romeral-Torrealquería con el casco urbano, sigue cortado de momento para evitar otras incidencias.

Los efectivos de seguridad han recorrido todos los puntos sensibles, especialmente en las barriadas rurales, y han tenido que achicar balsas de agua en algunos carriles anegados junto con los operarios de los Servicios Operativos.

Se ha dado el caso de que algunos empleados de la residencia de mayores de Mestanza no pudieron acceder a su puesto de trabajo debido a que sus coches no podían transitar por el acceso, lo que hizo que Protección Civil enviara un todoterreno a fin de poder acercarles al recinto, pero no hubo que desalojar a ninguna persona ni se produjo ningún otro problema.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto con el concejal de Servicios Operativos, Prudencio J. Ruiz, ha visitado varios puntos del extrarradio del municipio para comprobar los posibles daños, ver cómo ha respondido la infraestructura y analizar dónde se debe mejorar.

El regidor ha destacado que "los últimos areneros habilitados en zonas de desagüe han funcionado, aunque el agua caída nos exige realizar labores de limpieza y mantenimiento".

En la calle Alozaina de Pinos de Alhaurín será necesario construir un muro de escolleras en los bordes del arroyo que la atraviesa, a fin de habilitar un arenero que recoja todas las piedras y restos de arena arrastrada en épocas de tromba de agua y que se sedimentan en la avenida. Se trata de una actuación preventiva que ha anunciado en el lugar Villanova.

Asimismo, ha asegurado que este tipo de obras preventivas, "muchas de las cuales ya se habían abordado hace unos meses, con una fuerte inversión, permite que no haya desperfectos graves". "Cuando llueve es cuando tenemos que salir a comprobar los puntos débiles para su corrección inmediata", ha agregado.

También se han detectado algunos daños en la carretera de acceso a las plantas mineras, aunque la reciente construcción de areneros en la parte baja del curso del arroyo y de la carretera cerca de la travesía urbana y barriada Viñagrande y urbanización el Alamillo alto, ha evitado que se llenen de lodo, arenas, piedras y polvo.

No obstante, en la zona alta, cerca de las canteras, "ese problema sigue existiendo por falta de inversión y limpieza por parte de las empresas, y eso vamos a exigírselo", ha concluido.