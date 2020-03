Una multa cada seis segundos por incumplir el Estado de Alarma: el balance de dos semanas de encierro

España superó el pasado fin de semana el ecuador (en caso de que no se amplíe) del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación el pasado 14 de marzo para atajar la expansión del coronavirus. Durante este tiempo, desde todas las instituciones se ha recalcado el buen comportamiento de la ciudadanía, que está acatando unas restricciones que cada vez son más duras. No obstante, no todos los españoles las están respetando por igual, como dejan entrever las cifras dadas por el Ministerio del Interior: hasta el pasado domingo (incluido) las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían impuesto ya más de 216.000 sanciones en la primera quincena.

Si bien este número no corresponde a la misma cantidad de ciudadanos sancionados (una misma persona puede incurrir en diferentes hechos delictivos), la cifra proporcionada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska equivale, por ejemplo, a la población de capitales de provincia como Almería o Pamplona.

La media es de más de casi 15.500 multas al día. O lo que es lo mismo, una cada seis segundos. “Es verdad que la mayoría de la gente lo está cumpliendo, pero siempre hay otros individuos que van por libre”, explica un agente de la Nacional a 20minutos.

En la actualidad, según reconoce, gran parte del cuerpo está dedicada enteramente a patrullar las calles del país. Su misión, que nadie salga de su casa para lo estrictamente necesario. Con este fin, paran aleatoriamente a la gente para ver si los ciudadanos que salen de sus casas tienen excusa o están cometiendo un delito que, según contempla el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, está penado con multas de entre 601 y 30.000 euros. Eso sí, es una «propuesta de sanción» ante la que cabe recurso, lo que puede derivar en un retraso del cobro por parte del Estado de hasta tres años.

“Luego también entra en juego lo cívico que sea cada uno”, asegura este agente, que tacha de anecdóticas sanciones como las impuestas a un hombre de 77 años que dijo estar cazando pokémons en un parque de Aluche (Madrid) o a otra anciana de 80 que aseguró que estaba “cuidándole el speed a su nieta” cuando fue sorprendida por dos policías a los que también les enseñó los genitales al grito de “toma, mira aquí”. “Aunque sí es verdad que solemos pillar a gente que pasea al perro a dos kilómetros de su casa o hace la compra en un mercado de la otra punta de la ciudad”, añade la compañera que patrulla con él en los mismos turnos.

Lo que dicen desconocer ambos es otro dato que, a posteriori, les parece “normal”: la presencia de la Nacional en todo el territorio supone que sea quienes más multan. En las dos primeras semanas, han impuesto una de cada tres sanciones. En total, 66.990. Le siguen en el ranking los agentes de las diferentes policías locales españolas (62.021) y de la Guardia Civil (60.770).

El resto se reparten entre fuerzas de seguridad únicamente autonómicas, como son los Mossos d’Esquadra (21.591), la Ertzaintza vasca (4.113), la Policía Foral de Navarra (684) y la Canaria (157).

Un orden similar sigue el número de detenidos. De las 1.849 detenciones llevadas a cabo desde el 14 al 29 de marzo, 823 han corrido a cargo de la Policía Nacional; 510, de las locales; y 243, de la Guardia Civil. En Cataluña, los Mossos han detenido a 169 personas, bastante más que las 98 de la Ertzaintza y muy lejos de las cifras de la Policía Foral de Navarra (cinco arrestos) o de la canaria (uno).