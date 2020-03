Maison, el hijo de 10 años de Kourtney Kardashian, aparece en TikTok después de que sus padres le borrasen Instagram

Kourtney Kardashian no gana para problemas familiares. Si hace unos días se vio obligada a eliminar la cuenta de Instagram de su hijo Mason, ahora el niño de 10 años parece que vuelve a la carga.

Mason Disick decidió crearse un perfil en redes sociales sin el permiso de su madre. El hijo mayor de Kourtney aprovechó para hacer un directo con sus fans y desvelar detalles de la vida personal de su tía, Kylie Jenner.

Tras el revuelo, la cuenta fue cerrada automáticamente por sus padres alegando que no tenía la edad apropiada para gestionar su propia cuenta. Pero ahora, reapareció con un directo a través de su cuenta de TikTok. ¿Nueva app, nuevo comienzo?

"Mi cuenta de Instagram fue eliminada porque era demasiado joven, porque me volví viral. Habría tenido 2,7 millones de seguidores ahora mismo la hubiesen mantenido abierta", comentó con sus seguidores.

Y es que el joven parece que es consciente de que es un personaje mediático gracias a su familia, y de momento parece no importarle. Además, reconoció la buena relación que tenía con su tía Khloé Kardashian y solo apuntó que llevaba tiempo sin ver a su prima Stormi Webster, la hija de Kylie y Travis Scott. Menos mal que no reveló ningún detalle personal de su tía, porque si no tendríamos que despedirnos de Maison. ¡Esperemos que sus padres no le eliminen la cuenta!